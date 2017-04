Šmoulové válcují česká kina, v návštěvnosti jim nestačila ani Kráska a zvíře

10. 4. 2017

Trailer k animovanému filmu Šmoulové: Zapomenutá vesnice | Video: Falcon

V čele žebříčku víkendové návštěvnosti českých kin zůstává i druhý týden po premiéře americký animovaný film Šmoulové: Zapomenutá vesnice. Příběh modrých postaviček vidělo téměř 67 tisíc lidí. Na druhém místě je stejně jako minulý týden americká muzikálová pohádka Kráska a zvíře. Na třetí příčce do žebříčku vstupuje snímek Power Rangers: Strážci vesmíru sledující osudy pěti teenagerů, ze kterých se musí stát bojovníci proti mimozemským bytostem. Za první víkend film nasbíral přes 15 500 diváků. Sci-fi thriller Ghost in the Shell klesl ze třetího na čtvrté místo. Na pátou příčku ze čtvrté sestoupil český film Masaryk.

Doporučujeme

Tabulka nejnavštěvovanějších filmů v ČR o uplynulém víkendu:

Pořadí Název Víkend tržby (v Kč) Víkend diváci Celkem tržby (v Kč) Celkem diváci 1. Šmoulové: Zapomenutá vesnice 8 168 437 58 423 18 686 714 135 177 2. Kráska a zvíře 3 447 649 24 229 36 962 738 258 727 3. Power Rangers: Strážci vesmíru 2 057 797 15 574 2 111 236 15 968 4. Ghost in the Shell 1 711 433 10 565 5 458 874 34 614 5. Masaryk 1 670 455 12 026 32 006 853 227 439

Na film Kráska a zvíře se dobře dívá. Jsou tam chvíle, které mohou českého diváka zarazit, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. | Video: Kamil Fila | 06:07

