Spider-Man se vrací domů. Byla to strastiplná cesta, snad se vyplatí

Spider-Man je sice spolu s Batmanam komerčně nejúspěšnější hrdina, jeho moderní filmová zpracování ale neměla pokaždé snadnou existenci. 6. července se pod vedením domovského vydavatelství Marvel chystá do kin už třetí verze příběhu populárního hrdiny za posledních patnáct let. Jmenovat se bude příznačně: Homecoming, tedy Návrat domů.

Spider-Man: Homecoming, tedy "Návrat domů", nezvolil svůj název náhodně. Jde totiž o první celovečerní příběh pavoučího muže pod záštitou jeho domovského Marvelu. A zároveň o snahu rehabilitovat jednu z nejlukrativnějších, ale také značně pošramocených značek Hollywoodu.

Film s dvacetiletým Tomem Hollandem v čele to bere s návratem ke kořenům vážně - Peter Parker se v něm se svým nejmladším představitelem vrací do školních let a začne svůj příběh vyprávět od začátku. Je to potřetí za patnáct let, kdy se série pokouší o reinkanaci.

Ztracený syn

Zkraje století totiž filmová divize studia Marvel ještě neexistovala a kromě Batmana a Supermana by hledání úspěšných komiksových filmů dalo docela práci. Mluvilo se o nich jako o slepé uličce, což ostatně dokázal krach batmanské série v době, kdy se jí po Timu Burtonovi chopil nepříliš dobrý Joel Schumacher. Vydavatelství pak neváhalo prodat filmová práva na svá největší esa - Fantastickou čtyřku, X-Men a právě Spider-Mana - zavedeným filmovým studiím, aby se s černým Petrem zase trápil někdo jiný a samo získalo alespoň pár dolarů.

Fantastická čtyřka dopadla přesně tak špatně, jak se očekávalo, ale X-Meni studia Fox pod vedením Bryana Singera a Spider-Man Sama Raimiho vznikající pod Sony se oproti očekávání staly kasovními i kritickými hity. Právě z jejich úspěchu vzešla současná komiksová mánie.

Marvel se mohl jen škrábat na hlavě, protože zatímco jeho největší konkurent DC měl trumfy - tedy Batmana a Supermana - po ruce, maskoti Marvelu byli rozprodaní po celém Hollywoodu a filmoví producenti samozřejmě neměli v plánu se jich vzdát.

Obzvlášť Spider-Man se totiž ukázal být nečekaně úspěšný a jeho tržby řádově přesahovaly konkurenci. Navíc šlo o hutný zdroj merchandisingu. Bohužel třetí díl vznikající v tvůrčí neshodě Raimiho a producentů skončil v roce 2007 sice finančním úspěchem, ovšem rozčarováním diváků - trojka Spider-Mana dodnes figuruje na žebříčcích nejnenáviděnějších a nejméně podařených pokračování. A čtyřka měla těsně před začátkem produkce, když studio projekt předčasně ukončilo a celý štáb včetně herce Tobeyho Maguira skončil ze dne na den na chodníku.

Hlavně rychle

Jenže u ledu nemohl zůstat Peter Parker dlouho - Marvel totiž při prodeji jeho dobrodružství stanovil podmínku, že pokud ze Sony v určitém intervalu nedodají vždy nový film, práva se vrací. Poměrně narychlo tedy vznikl restart The Amazing Spider-Man s nepříliš zkušeným režisérem Marcem Webbem a Andrew Garfieldem v čele.

Přijetí snímku bylo, možná i kvůli trochu nespravedlivé nevraživosti fanoušků po explozi chystané čtyřky, poměrně chladné, ale značka stále zajistila dostatečné tržby. Až druhý díl ukázal, že nový směr nebude stačit a chystaná trilogie nakonec nebyla dokončena.

Právě touto dobou, tedy v roce 2014, navíc propukla kauza "Sonygate". Hackeři v útoku na světovou korporaci odhalili obrovské množství vnitřní korespondence, jež neměla nikdy spatřit světlo světa. Kvanta neuvedených filmů, scénářů a především e-mailů odkryla vnitřní rozpory a nejasnosti ve studiu, které se nencházelo v situaci, v níž by utáhlo hned několik velkých produkcí. Uznalo tedy porážku a s Marvelem se dohodlo na kompromisu. Postava Spider-Mana se vrací pod jeho křídla a Sony půjdou procenta ze zisku.

Studio Marvel zatím vybudovalo impozantní filmový vesmír Avengers i ze svých vedlejších figur a nyní nezbývá než do něj začlenit nového Spider-Mana. Debut si protagonista Tom Holland odbyl už ve vedlejší roli Občanské války a fanoušci i ktritika ho přijali s nadšením.

Návrat Spider-Mana domů touto strastiplnou cestou tedy všichni vítají jako vítězství. Po 6. červenci, kdy jde film v režii Jona Wattse do kin, se uvidí, co na to fanoušci.