Nový film Nejsledovanější chce smýt špínu z youtuberů, sleduje osudy Kovyho či Shopaholic Nicol

12. 9. 2017

Kina ve čtvrtek začínají promítat dokument Nejsledovanější o českých youtuberech. Portrét šestice internetových "hvězd" se chce obejít bez těch nejskandálnějších kousků, které komunitě dělají špatné jméno. Ale obejde se tím i bez hlubší reflexe světa internetové zábavy?

Přichází nová generace vypravěčů. Asi nejcitovanější čin z oblasti československé internetové zábavy se odehrál před pěti lety. Tehdy si mladý slovenský youtuber GoGo v závěru osmiminutového videa pomazal obličej čokoládovým krémem. Záznam na YouTube dodnes vidělo přes 2,8 milionu diváků.

Dokumentární film Nejsledovanější, který ve čtvrtek vstoupí do kin, se ovšem chce fenoménu takzvaných youtuberů věnovat bez podobných kousků. Osmadvacetiletý režisér Jiří Sádek si vybral šest protagonistů, jejichž "tvorba" se vyhýbá těm nejinfantilnějším nápadům − podle slov protagonistů pobaví, ale také poučí nebo poradí. Bez sprosťáren a osočování.

Mladík s přezdívkou Kovy ve svých videích vytváří parodie i scénky, v nichž hraje všechny role sám. Mnohdy se dotkne politiky. Pedro se natáčí při hraní počítačových her a při tom komentuje nejen danou hru, ale také záležitosti z osobního života. Sestry Lucka a Nicole z kanálu A Cup of Style i dívky Shopaholic Nicol a Gabrielle Hecl na YouTube mluví o módě či cestování.

Vznikla tedy s dokumentem Nejsledovanější obhajoba milovaného i nenáviděného internetového fenoménu? Tvůrci záměrně do filmu nezařadili škodolibé šprýmaře a sprosťáky, aby jim nedělali reklamu. Jenže dá se o youtuberské scéně vyprávět bez něčeho, co k ní neodmyslitelně patří?

Kdyby režisér Sádek − autor loňského celovečerního hraného hororu Polednice − takhle nezúžil svůj výběr, možná by se v novém dokumentu zase tolik od žánru hororu neodchýlil. Přitom ta temnější zákoutí českého YouTube nenabízejí filmařům jen bulvární výstřednosti.

Téma dospívajících, kteří vytvářejí šílené youtubové identity − jež jim kromě davů fanoušků přinášejí desítky tisíc korun měsíčně −, přímo volá po dokumentárním pohledu podobném nedávnému snímku Show!. Režisér Bohdan Bláhovec se v něm podíval do zákulisí dětského hudebního showbyznysu.

Film Nejsledovanější ovšem podobné otázky neklade. Neptá se ani, jaké jsou limity toho, když náctiletí dělají reklamu produktům všeho druhu − mnohdy za zlomek ceny, kterou by marketéři zaplatili za propagaci v tradičních médiích. Ta by přitom nezajistila takový dopad na "cílovku", na ještě mladší děti.

Sádek natočil jen portrét několika lidí, kteří jsou pilní a mají talent oslovit široké publikum. Zazní v něm názory fanoušků i rodičů, kteří někdy přiznávají, že to, co jejich dcera točí, jim připadá plytké. A že se ti mladí "followeři" musí hodně nudit, když se dívají na to, jak někdo třeba jí.

Jenže jako by dospělí při podobných odsudcích zapomněli na všechny televizní reality show, v nichž lidé bez ohledu na věk sledují asi stejně "závažný" obsah. A navíc není tak těžké najít na českých stanicích původní tvorbu, která má horší kameru či střih než videa leckterého amatérského youtubera.

Například Kovy získal − podobně jako další protagonisté filmu − za svá videa ceny, dává rozhovory tradičním médiím. Střihem jednoho videa stráví i desítky hodin.

Když spolu s ostatními navštíví v zahraničí centrum společnosti YouTube, kde youtuberům nabízejí zdarma techniku i natáčecí studia, zaměstnanec tohoto internetového serveru hovoří o vypravěčích nové generace. Dokument Nejsledovanější však ty nové způsoby vyprávění příliš neodhalí.

Je hezké, že se youtubeři typu Kovyho inspirují pořadem Show Johna Olivera na HBO a svou směsí scének a závažných témat nutí děti i mládež občas přemýšlet. A jistě si zaslouží, aby je veřejnost neházela do jednoho pytle s protagonisty, kteří to se svou extravagantností na YouTube dotáhnou až do bulvárního tisku.

Na druhou stranu i ten vysmívaný GoGo, který se pomazal čokoládou, má komediální talent. Stejně jako třeba sprostý tlouštík s přezdívkou FattyPillow, jehož historky plné vulgarit školáci milují. Prozkoumat, jak velkou si podobní baviči nasazují masku či jaká je odvrácená stránka jejich komediantství, by jistě byla pro filmaře výzva.

Takhle vznikl snímek s ambicí přilákat do kin i dospělé, jenže pro ty by se snadno mohl přejmenovat na Nejnudnější. Část statisícových zástupů fanoušků však určitě od obrazovek telefonů a počítačů do kin přitáhne.