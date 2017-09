Bába z ledu má bojovat o Oscara. Akademici poslali do Los Angeles film Bohdana Slámy

13. 9. 2017

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která každoročně realizuje udílení cen Český lev, doporučila film Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy na nominaci na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční cizojazyčný film. Akademici vybírali ze 13 českých hraných, dokumentárních a animovaných snímků, které přihlásili sami producenti jednotlivých filmů. Film Bába z ledu dostane šanci reprezentovat českou kinematografii na jubilejním 90. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd, který se uskuteční 4. března 2018 v Los Angeles.

Hlasování, ve kterém akademici vybrali snímek reprezentující českou kinematografii v boji o Oscary, probíhalo od 1. do 12. září 2017. Mezi vysoce hodnocenými filmy se za snímkem Bába z ledu umístily filmy Lichožrouti, Po strništi bos, Špína, Zahradnictví: Dezertér.

Film Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy, který akademici doporučili do kategorie nejlepší zahraniční cizojazyčný snímek, popisuje vztahy mezi lidmi tří generací v jedné rodině. Vypráví příběh osudového setkání ovdovělé Hany (Zuzana Kronerová) s otužilcem Broňou (Pavel Nový), díky kterému je Hana schopna nahlédnout na svůj život z jiného úhlu a od základu jej změnit. Snímek Bába z ledu vznikl v česko-slovensko-francouzské koprodukci. "Film byl letos uveden v mezinárodní premiéře v soutěži prestižního festivalu TRIBECA v New Yorku, kde získal ocenění za nejlepší scénář. Kladné recenze a povzbudivé reakce publika nám dávají naději, že by náš film mohl být úspěšný i při svojí další pouti po americkém kontinentě," dodává Pavel Strnad za producentskou společnost Negativ.

Režisér Bohdan Sláma vystudoval ČVUT a v roce 1997 úspěšně ukončil studium na katedře režie na pražské FAMU absolventským filmem Akáty bílé (1996). V celovečerním debutu Divoké včely (2001) navázal na poetiku tzv. československé nové vlny z 60. let a získal za něj ocenění na mnoha mezinárodních filmových festivalech (mj. MFF Rotterdam - hlavní cena Tygr, MFF San Francisco - cena SKYY). Za Českou republiku se s tímto filmem ucházel o nominaci na Oscara a Evropskou filmovou cenu. Obdobně laděný snímek Štěstí (2005) získal sedm Českých lvů a vyhrál festival v San Sebastianu. Úspěšné byly i tituly Venkovský učitel (2008), který získal dva České lvy, a Čtyři slunce (2012), s nimiž Sláma soutěžil na Sundance Film Festivalu. Natočil také několik dílů seriálu Kancelář Blaník. V současné době vede katedru režie na FAMU.

Ceny americké Akademie filmového umění a věd jsou považovány za nejprestižnější ocenění v oblasti filmu. Nominace na Oscary budou vyhlášeny 23. ledna 2018 a slavnostní ceremoniál proběhne 4. března 2018 v Los Angeles.