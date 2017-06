Letní filmová škola se zaměří na Švédsko, nabídne i předpremiéru Svěrákova filmu Po strništi bos

před 4 hodinami

Němé filmy s živou hudbou, pravé severské detektivky, klasické sci-fi, perverzní artové snímky i nový film Svěráků. To všechno nabídne 43. ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Na přelomu července a srpna se do srdce Slovácka sjedou nejen cinefilové, ale také například syn Ingmara Bergmana či režisér a tvůrce videoklipů pro zpěvačku Lykke Li.

Hlavní letošní nabídka Letní filmové školy v Uherské Hradišti (LFŠ) by mohla znít asi takto: "Vi har svenska stumfilmer med levande musik samt nordiska deckare…" Neboli: "Máme tady švédské němé filmy s živou hudbou nebo severskou detektivku…" Jeden z festivalových bloků se totiž zaměří na švédskou kinematografii.

"Švédský film a švédští filmoví tvůrci zažívají zlaté časy, úspěšně se jim daří pronikat do nových žánrů a získávat stále větší mezinárodní uznání. Švédsko je nesmírně hrdé, že právě jeho kinematografii Letní filmová škola v Uherském Hradišti v rámci Fokusu letos představí," řekla k tomu švédská velvyslankyně v České republice Viktoria Li.

Rozmanitost švédského stolu

Zemí masových kuliček, skořicových šneků či marinovaného lososa je inspirován také letošní vizuál. Práce Markéty Steinert a jejího týmu se inspirovala dnes již rozšířeným gastronomickým trendem švédského stolu neboli Smörgåsbord.

"Vizuální styl 43. ročníku LFŠ je metaforou švédského stolu, tedy něčeho notoricky známého, co přesahuje hranice tohoto státu. S nadsázkou vyjadřuje rozmanitost dramaturgického plánu festivalu, komunikuje funkčně a úsporně bez zbytečných kudrlinek," řekla k tomu designérka.

Ze severu Evropy do srdce Slovácka dorazí například režisér Tarik Saleh, známý jako tvůrce videoklipů pro indie popovou zpěvačku Lykke Li a někdejší graffiti umělec. Představí zde svou retrospektivu. Kromě něj přijede také Jan Troell, režisér a scenárista, jenž proslul snímkem Emigranti či Ten musí jít z kola ven. Do Uherského Hradiště zavítá i syn snad nejslavnějšího švédského filmového tvůrce Daniel Bergman, který sám působí ve filmové branži.

Tarkovskij, sci-fi i artové perverzní snímky

Festival nabídne mimo jiné i kompletní retrospektivu ruského filmaře Andreje Tarkovského. "Všechny celovečerní filmy Tarkovského budou na LFŠ vůbec poprvé uvedeny v restaurované verzi a vedle nich promítneme i jeho studentské snímky Zabijáci a Dneska se nikam nejede," sdělila programová ředitelka Letní filmové školy Iva Hejlíčková.

Tarkovského tvorbu přiblíží také přednáška Jaromíra Blažejovského z Masarykovy univerzity v Brně.

Zkrátka nepřijdou ani fanoušci sci-fi. Jedna z festivalových sekcí se totiž zaměří na kyberpunk a výlety do kosmu. Diváci tak uvidí snímky Cesta na Měsíc, Cesta do pravěku, Planetu opic či Matrix.

Cinefilové nad osmnáct let se mohou v pozdně večerních hodinách ponořit do uměleckého směru kinematografie, který odborníci označují jako New French Extremity. Snímky zobrazují krajní formy lidského těla, sexu či násilí. Podle pořadatelů festivalu nabídne sekce divákům filmem Gaspara Noého Zvrácený či snímkem Pascala Laugiera Mučedníci cestu do nejodlehlejších zákoutí perverznosti.

Na závěr předpremiéra snímku Po strništi bos

Tradiční filmovou přehlídku doprovodí i řada dalších uměleckých počinů. Mezi nimi vynikne úplně první česká výstava mladého švédského fotografa Erika Johnassona, který vytváří surrealistické snímky běžných věcí s pozměněnou perspektivou. Dále přednášky o vývoji televizní tvorby, zejména tzv. quality TV, či koncerty.

Aby festival dostal svému názvu, nebudou chybět workshopy, přednášky a tradiční maraton studentských filmů vysílaný Českou televizí.

Na závěr 43. ročníku Letní filmové školy si pořadatelé schovávají jedno překvapení. V sobotu 5. srpna uzavře uherskohradišťskou akci roku exkluzivní předpremiéra nového filmu Jana a Zdeňka Svěrákových Po strništi bos.

Podívejte se na trailer nového Svěrákova filmu: