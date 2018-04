Karlovarský festival uctí Miloše Formana, zahájí ho Lásky jedné plavovlásky. Ve znělce hraje Affleck

23. 4. 2018

Letošní 53. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary uctí památku zesnulého režiséra Miloše Formana, festival otevře jeho snímek Lásky jedné plavovlásky z roku 1965 s Hanou Brejchovou a Vladimírem Pucholtem v hlavních rolích. Během zahajovacího večera zazní také hudba z Formanových filmů. Cenu prezidenta festivalu získá za celoživotní přínos herec Jaromír Hanzlík, hvězdou nové znělky bude loňský karlovarský host Casey Affleck. Festival se bude letos konat od 29. června do 7. července 2018.

"Pro naši generaci představoval film Lásky jedné plavovlásky mezi všemi těmi socialistickými filmy, které neměly s realitou nic společného, závan realismu a čisté pravdy života," vzpomíná na snímek, který vznikl krátce po Formanově ceněném filmu Černý Petr, umělecká poradkyně Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Eva Zaoralová.

Lásky jedné plavovlásky byly nominované na Oscara a putovaly také na festivaly do Benátek či New Yorku. Inspirací pro filmový příběh se Miloši Formanovi stala skutečná situace, o níž vypráví v autobiografii Co já vím?.

Jednoho sobotního večera potkal v Praze dívku s kufrem, která přijela do Prahy z Varnsdorfu hledat muže, s nímž předtím strávila noc a jenž jí nabídl vztah. Adresa však byla falešná. Miloš Forman si s ní povídal, pak ji odvezl na nádraží a ona odjela zpět do Varnsdorfu, města textilního průmyslu.

Připomeňte si filmy Miloše Formana:

Film se natáčel v autentickém prostředí ve Zruči nad Sázavou, kde v té době byly obuvnické závody s většinou ženských zaměstnankyň. "Při obsazování Lásek se podařilo perfektně vybalancovat herce s neherci a já na těch pár měsíců ve Zruči vzpomínám jako na jedny z mých nejšťastnějších dnů u filmu," řekl Forman.

Miloše Formana připomene i slavnostní zahajovací koncert před hotelem Thermal, kde zazní blok hudby z jeho snímků. Posluchači uslyší v podání Českého národního symfonického orchestru řízeného dirigentem Liborem Peškem hudbu z Hoří, má panenko, Taking Off, Valmonta, Amadea a Vlasů. Na programu bude i hudba z filmů Formanových současníků a přátel.

Plakát letošního 53. ročníku od studia Aleše Najbrta. Připomíná analogový film. Na fotografii je prezident festivalu Jiří Bartoška.

Hvězdou letošní festivalové znělky bude loňský oceněný herec Casey Affleck. S Affleckem natáčel dvorní spolupracovník festivalu Ivan Zachariáš v severním Hollywoodu. Jak připomínají organizátoři, natáčení asistovala vzhledem k tamnímu výbušnému prostředí policie. Affleck schválil až druhou verzi scénáře a realizačnímu týmu nabídl své auto. Domníval se totiž, že je lepší než to, o kterém mluví scénář. Premiéru bude mít znělka přímo na festivalu 29. června.

Další novinkou letošního ročníku jsou koncerty v prostoru Císařských lázní. Konat se budou každý večer od 1. do 7. července a jejich kurátorem je hudebník Vladimir 518. Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha upozorňuje, že Císařské lázně se pro veřejnost příští rok kvůli rekonstrukci uzavřou.

Program soutěžních kategorií tým dramaturgů piluje a oznámí ho v květnu. Už dříve ale zveřejnil informaci o retrospektivě Austin Film Society, což je instituce podporující filmovou kulturu a produkci v americkém Texasu. Jejím zakladatelem - a hostem letošního ročníku - je režisér oceňovaného snímku Chlapectví Richard Linklater.

Prostor dostanou také dokumenty z pobaltských republik. Pod názvem Odrazy času diváci uvidí šest dokumentárních pásem a dva celovečerní filmy včetně novinky Mosty od lotyšské režisérky Kristiny Brideové. Ve Varech bude mít snímek rámující kolekci klíčových titulů pobaltské nové vlny, jejíž počátky sahají do 60. let, světovou premiéru.

Cenu prezidenta festivalu převezme letos sedmdesátiletý Jaromír Hanzlík. Ve Varech se bude na jeho počest promítat snímek Antonína Máši a Jana Čuříka Bloudění z roku 1965. V dramatu o střetu generací ztvárnil hlavní roli.

"Jaromír Hanzlík mi navrhl Maraton režiséra Ivo Nováka, ale když jsem si ho pustila, nezdálo se mi, že v něm Jaromír předvádí ten nejlepší herecký výkon. Nakonec jsem mu navrhla Bloudění a on to uvítal," dodává Eva Zaoralová.

Rozpočet letošního ročníku karlovarského festivalu je podle prezidenta Jiřího Bartošky 140 milionů korun.

Po odchodu dlouholetého sponzora, skupiny ČEZ, má akce letos dva hlavní partnery, společnosti EP Industries a Mall.cz. Obě by měly přispět zhruba patácti miliony korun. Nově mezi hlavní partnery přibyla společnost Accolade, která investuje do průmyslových nemovitostí. Svůj příspěvek navýšila i energetická společnost innogy. Jednorázově pak letos akci sponzoruje těžební firma Sokolovská uhelná.

Ministerstvo kultury přispívá festivalu 30 miliony korun, příspěvek města a kraje by měl podle informací ČTK činit po osmi milionech.