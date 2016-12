Hvězda smrti by za den spolkla všechny peníze světa. Tohle jsou její slabiny, zbraně a unikátnosti

Nový snímek Star Wars: Rogue One, který dnes vstoupil do kin, vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. To, jestli se to skupině vedené mladou rebelkou Jyn Erso povede, se dozvíte až v kinech, v naší grafice se však již teď můžete podívat, co tento vesmírný kolos skrývá.