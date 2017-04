Herečky kolem třicítky nejedí. Emma Thompsonová kritizovala tlak Hollywoodu na přehnanou štíhlost

31. 3. 2017

Emma Thompsonová, britská herečka a scenáristka, si ve švédské talk show postěžovala na hollywoodské producenty, kteří dělají na herečky tlak, aby zhubly. Kritizovala také módní průmysl a již dříve propagovala ženská práva. Podpořila stranu Women’s Equality party, která bojuje proti rozdílům v platech žen a mužů.

Britská herečka a scenáristka Emma Thompsonová zkritizovala Hollywood, který nutí herečky hubnout, píše server deníku The Guardian.

Thompsonová o tématu hovořila ve švédské talk show Skavlan, když jeden z hostů zmínil hubnutí. "Herečky kolem třicítky zkrátka nejedí. Byla tu jedna skvělá herečka, se kterou jsem pracovala na Návratu na Brideshead (britské drama, pozn. red.) a producenti se jí zeptali, jestli zhubne," popsala Thompsonová.

Producentům poté řekla, že jestli tento návrh herečce zmíní ještě jednou, z filmu odejde. "To, co se tam děje, je zlé a zhoršuje se to," dodala.

V interview herečka v humorném duchu mluvila o tom, že obsese Hollywoodu kolem štíhlosti jí zabránila tam žít: "Nikdy jsem se do Států nepřestěhovala. Nemohla jsem. Dokážete si to představit? Pokaždé, když jedu do L.A., tak si pomyslím, 'bože, jsem moc tlustá na to, abych tam jela.'"

Návrat na Brideshead je filmovou adaptací stejnojmenného románu Evelyna Waugha a do kin vstoupil v roce 2008. Ve filmu hrají například Ben Whishaw nebo Felicity Jonesová či Greta Scacchiová. Thompsonová však neuvedla, která z hereček měla zhubnout.

Thompsová kritizovala také módní průmysl a již dříve propagovala ženská práva. Podpořila stranu Women’s Equality party, která bojuje proti rozdílu v platech žen a mužů.

