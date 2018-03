Catherine Deneuveová na Febiofest kvůli nemoci nepřijede. Cenu Kristián si ale převezme Aznavour

15. 3. 2018

Francouzská herečka Catherine Deneuveová zrušila z vážných zdravotních důvodů svou pražskou návštěvu na letošním Febiofestu. Na festival ovšem dorazí francouzsko-arménský šansoniér, skladatel a herec Charles Aznavour, který převezme cenu Kristián za celoživotní přínos.

Francouzská herečka Catherine Deneuveové na zahájení pražského Febiofestu, kde si měla převzít cenu Kristián za přínos kinematografii, nedorazí.

"Agentka nám pár hodin před nástupem herečky do letadla oznámila, že ošetřující lékař paní Deneuveové bohužel cestu letadlem nedoporučil. Dohodli jsme se tedy s agentkou, že nás bude o stavu Catherine informovat, a pokud by to bylo jen trochu možné, rádi ji v Praze přivítáme kdykoliv v průběhu festivalu," řekla mluvčí festivalu Gabriela Vágner.

Herečka měla na Febiofestu také uvést svůj film Vánoční příběh. Snímek režíroval Arnaud Desplechin, jenž má být také festivalovým hostem.

Deneuveovou však večer při zahájení Febiofestu nahradí přítomnost čtyřiadevadesátiletého hudebníka Charlese Aznavoura, jenž vystoupí 16. března v pražském Kongresovém centru.

Jak organizátoři festivalu připomínají, tento šansoniér má také velmi obsáhlou filmografii. "Těšíme se večer na pana Aznavoura v Obecním domě a tak trochu doufáme, že až si půjde na pódium pro Kristiána, že nám třeba i zazpívá," dodal ředitel Febiofestu Kamil Spáčil.