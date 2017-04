Leia patří všem, říká bratr zesnulé herečky. Carrie Fisherová se proto objeví i v Epizodě IX

11. 4. 2017

Bratr Carrie Fisherové prozradil, že dcera herečky dala studiu Disney právo využít záběry její matky pro devátý díl ságy Star Wars. Pro Epizodu VIII stihla herečka natočit potřebné scény, u dalšího pokračování se spekulovalo o digitálním oživení.

Osmý díl ságy Star Wars nebude posledním filmem, ve kterém se Carrie Fisherová coby Leia objeví, píše server The Hollywood Reporter.

Todd Fisher, bratr zesnulé herečky, sdělil deníku The New York Daily News, že Billie Lourdová, dcera Fisherové, dala studiu Disney povolení užít záběry její matky, a to v Epizodě IX, která dorazí do kin v roce 2019.

"Oba jsme si řekli, jak ji z toho vlastně vyřadit? A odpověď je, že to nejde," vysvětlil Todd Fisher.

"Myslím, že její přítomnost je nyní ještě silnější než kdy dříve, je to jako Obi Wan, který je po zabití světelným mečem ještě silnější. Cítím, že to se stalo i Carrie. Myslím, že odkaz by měl pokračovat," řekl bratr herečky.

Řekl také, že neví, jakou úlohu bude Leia v devátém díle mít. "Domnívám se, že lidé si ji tam zaslouží. Oni ji vlastní," shrnul. Dodal také, že má ve filmaře naprostou důvěru. "Bylo by to jako přepsat Bibli. Pro mě jsou Star Wars Svatým grálem vyprávění a s tím si nemůžete zahrávat," shrnul.

Pro osmý díl Star Wars s podtitulem Poslední z Jediů stihla herečka natočit všechny potřebné scény. Film dorazí do českých kin 14. prosince.

