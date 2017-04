Aneta Langerová hraje ruskou básnířku Barkovovou, která strávila přes 20 let v sovětských lágrech

4. 4. 2017

8 hlav šílenství - ukázka | Video: Marta Nováková / 8Heads Productions | 02:28

Osm let příprav, natáčení a postprodukce trval film režisérky Marty Novákové, ve kterém hlavní roli ruské básnířky Anny Barkovové ztvárnila zpěvačka Aneta Langerová. Snímek o umělkyni, jež po druhé světové válce strávila přes 20 let v sovětských lágrech a vyhnanství, je hereckým debutem říčanské zpěvačky. “Rozhodně jsem nechtěla dělat klasický životopisný film. To by mě asi nebavilo. A paradoxně spíše než básně Anny Barkovové mě inspirovaly její ironické, sarkastické dopisy a deníkové zápisky, ve kterých je naprosto přesně obsažena hrůza doby,” říká režisérka Marta Nováková. Film 8 hlav šílenství půjde do českých kin letos na podzim.

Související články