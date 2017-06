Filipa Topola a skupinu Psí vojáci připomene koncert v pražské Arše. Zahrají Mucha či Už jsme doma

před 7 hodinami

Filip Topol

Filip Topol, zpěvák, pianista a vůdčí osobnost skupiny Psí vojáci, by 12. června oslavil 52 let. Tento den se proto v Divadle Archa po dvouleté pauze uskuteční vzpomínkový koncert, na kterém spřátelení hudebníci zahrají Topolovy skladby. Koncert organizuje manažer Psích vojáků Romek Hanzlík, jenž se společně s bratrem Filipa Jáchymem Topolem, s Knihovnou Václava Havla a s Topolovými bývalými spoluhráči stará o muzikantův odkaz. Filip Topol zemřel po táhlých zdravotních problémech 19. června 2013 ve věku 48 let. Večer v Divadle Archa začíná v 19:00 a postupně zahrají Furt rovně, Synergy & Hardworkers, Budoár staré dámy, Jarda Svoboda, Mucha, Květy, Krchoff, Zuby nehty a Už jsme doma.

