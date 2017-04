Clint Eastwood natočí film o Američanech, kteří zabránili teroristickému útoku ve vlaku do Paříže

před 4 hodinami

Clint Eastwood se chystá natočit další snímek o hrdinech všedního dne. Celovečerní film bude pojednávat o třech mladých Američanech, kteří v srpnu 2015 zabránili teroristickému útoku ve vlaku z Amsterdamu do Paříže. Předlohou se stala kniha tří z pěti aktérů tohoto hrdinského činu.

Doporučujeme

Filmová legenda Clint Eastwood chystá další film. Tentokrát bude o třech Američanech, kteří v roce 2015 zabránili teroristickému útoku ve vlaku do Paříže. Informaci přinesl server Deadline.

Snímek vychází z knižní předlohy zasahujících Američanů Anthonyho Sadlera, Aleka Skarlatose a Spencera Stona s názvem The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes (15:17 do Paříže: Pravdivý příběh teroristy, vlaku a tří amerických hrdinů). Sadler je voják, Skarlatos člen oregonské národní stráže a Stone armádní letec.

Eastwoodovy poslední filmy vycházejí ze skutečných příběhů lidí, kteří se ocitli ve výjimečných situacích. Snímek Sully například ukazuje pilota Chesleyho Sullenbergera, který v roce 2009 nouzově přistál na řece Hudson nedaleko New Yorku bez toho, aniž by byl někdo zraněn.

Obsazování rolí začne ještě letos

Server Deadline uvedl, že Eastwood začne s obsazováním rolí během letoška. Autorem scénáře je Dorothy Blyskal, dalšími producenty pak Tim Moore, Kristina Rivera a Jessica Meier.

Film zachytí incident z 21. srpna 2015, při kterém zachránila cestující z Amsterdamu do Paříže pohotová reakce celkem pěti mužů, včetně britského obchodníka Chrise Normana a francouzsko-amerického učitele Marka Moogaliana. Všichni zasahující dostali za svůj hrdinský čin nejvyšší francouzské ocenění - Řád čestné legie.

Útočníkem, který začal střílet ve vlaku kousek za belgickými hranicemi, byl pětadvacetiletý Maročan Ajjúb Chazzaní. Předtím, než jej pětice mužů zpacifikovala, zranil čtyři lidi.

autor: mdan

Související články