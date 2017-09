Česká republika má druhého studentského Oscara. Po Svěrákovi ho získala Marie Dvořáková

14. 9. 2017

Krátký film Kdo je kdo v mykologii režisérky Marie Dvořákové se dostal mezi tři snímky, které americká filmová Akademie zvolila jako vítěze v kategorii hraných studentských filmů za rok 2017. Studentského Oscara předtím u nás získali jen Ropáci Jana Svěráka.

Marie Dvořáková, absolventka pražské FAMU a studentka Tisch School of the Arts v New Yorku, uspěla na nejvyšší světové úrovni. Její film Kdo je kdo v mykologii získal spolu s dalšími dvěma snímky studenského Oscara v kategorii hraných filmů.

Nominaci na studentského Oscara dříve dostali: Miloš Zábranský (1982): Horečka všedního dne

Aurel Klimt (1998): Krvavý Hugo

Václav Švankmajer (2000): Test

Ondřej Hudeček (2016): Furiant

Kdo je kdo v mykologii je hříčka o mladém hudebníkovi, kterému se na chvíli obrátí život vzhůru nohama, když se po taneční zábavě ocitne v podivném pokoji, v němž plesnivé skvrny na zdech mění tvary a lákají ho blíže poznat krásu ženského těla a objevit svět erotiky.



Filmařka Dvořáková už dříve získala cenu Annual Student Filmmakers Award of the Directors Guild of America (2010), cenu Spike Lee Production Fund Award (2011) a Sloan Film Production Grant. Dostala také bronzovou medaili International Advertising Awards v Šanghaji a první cenu v německé soutěži Porsche Awards.

Z Čechů získal cenu pouze v roce 1989 Jan Svěrák se svým krátkým filmem Ropáci.

V minulosti studentského Oscara vyhrál i například Cary Fukunaga, John Lasseter, Spike Lee, Trey Parker nebo Robert Zemeckis.