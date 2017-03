Film Masaryk vydělal po kontroverzních Lvech jen za víkend 11 milionů korun

před 12 minutami

Snímek o československém ministrovi zahraničí Janu Masarykovi vidělo o víkendu více než 76 tisíc lidí. Dvojku v návštěvnosti, americký akční film Logan: Wolverine zhlédlo o více než polovinu lidí méně.

Návštěvnost tuzemských kin o minulém víkendu vedl historický snímek Masaryk oceněný 12 Českými lvy. V čele tak vystřídal akční film Logan: Wolverine. První trojku žebříčku uzavíral další akční snímek Kong: Ostrov lebek. Údaje zveřejnila Unie filmových distributorů (UFD).

Film režiséra Julia Ševčíka Masaryk, o československém ministru zahraničí Janu Masarykovi, vidělo o víkendu přes 76 tisíc lidí a celkově více než 91 500 lidí. Za víkend utržil zhruba 10,9 milionu korun a celkem 12,8 milionu.

Poprvé byl snímek promítán koncem loňského roku, a to pouze v pražském kině Lucerna. Právě kvůli omezené distribuci byl kritizován za to, že využívá benevolentních pravidel Českých lvů ve svůj prospěch. Do celostátní distribuce se totiž Masaryk dostal až ve čtvrtek 9. března, přitom již v sobotu 4. března získal rekordních 12 sošek lvů.

Wolverine vydělal za dva týdny 17, 2 milionu korun

Naproti tomu druhý nejnavštěvovanější film minulého víkendu Logan: Wolverine je v kinech jen dva týdny, ale vidělo ho již celkem skoro 116 tisíc lidí a za samotný víkend téměř 34 tisíc. Tržby snímku za víkend dosáhly 5,2 milionu a celkově 17,2 milionu korun.

Film s třetím největším počtem diváků za uplynulý víkend - Kong: Ostrov lebek - je zároveň jediným nováčkem v žebříčku. Ve svém prvním týdnu dosáhl víkendové návštěvnosti přes 30 tisíc lidí a tržeb ve výši téměř 4,7 milionu korun.

Tabulka nejnavštěvovanějších filmů v ČR o uplynulém víkendu:

Pořadí Název Víkend tržby (v Kč) Víkend diváci Celkem tržby (v Kč) Celkem diváci 1. Masaryk 10,908.556 76.337 12,824.563 91.521 2. Logan: Wolverine 5,213.542 33.880 17,191.972 115.846 3. Kong: Ostrov lebek 4,689.684 30.196 4,871.202 31.454 4. Balerina 1,603.349 12.617 4,008.215 31.744 5. Lego Batman Film 1,154.331 9198 19,783.884 144.182

autor: ČTK