Ženský ideál, indiáni, Praha před 30 lety. Pět nejpopulárnějších galerií roku v rubrice foto

31. 12. 2016

Nová rubrika o fotografii a fotografování funguje na Aktuálně.cz od září. Pojďte se podívat, které články byly u čtenářů zatím nejoblíbenější. První příčku v top 5 si vydobyla fotogalerie o tom, jak retušérky z osmnácti různých zemí dostaly za úkol upravit fotku obyčejné ženy tak, aby lépe odpovídala tamnímu ideálu krásy.

1. Udělejte ji hezčí! Retušérky z různých zemí dostaly za úkol upravit fotku obyčejné ženy

Co se stane, když oslovíte 18 grafiček z nejrůznějších států světa a požádáte je, ať vylepší fotku normální mladé ženy, aby byla atraktivnější pro obyvatele jejich země? Výsledky experimentu jsou zajímavé, překvapivé a svým způsobem i alarmující.

2. Krásná země šlapek, zlatokopů a zkrachovalců. Takové jsou Sudety na fotkách Jaroslava Kučery

Jaroslav Kučera (70) říká, že má rád na fotografování drsné počasí. A také má rád před objektivem drsné lidi. Když fotil v pohraničí, přidalo se k tomu ještě drsné životní prostředí a také krajina, jejíž malebnost se tvrdě střetává s průmyslem a lidskou bezohledností.

3. Nechte se okouzlit. Na fotkách z mezinárodní soutěže v italské Sieně je svět krásný

V italské Sieně vyhlásili vítěze prestižní mezinárodní fotosoutěže Siena International Photography Awards. Na fotkách špičkových fotografů ze 130 zemí je svět nádherný. Přesvědčte se sami.

4. Kdepak Vinnetou! Podívejte se do tváří skutečných indiánů na snímcích Edwarda Curtise

Mohla by to být otázka pro televizní kvíz: Kdo byl reálnou předlohou pro postavy fotografů, které se často mihnou jako vedlejší role ve westernech? Odpověď zní: přítel amerického prezidenta Theodora Roosevelta, fotograf a antropolog Edward S. Curtis. Tento muž na přelomu 19. a 20. století skutečně zaznamenával život a tváře dávných indiánů.

5. Těchto 30 fotek vám odečte 30 let. Přeneste se do ulic Prahy v roce 1986. Poznáte se?

Od roku 1986 se toho v Praze změnilo dost. Třeba lítačka. Tehdy to byla vojenská hlídka, často pochodující po náměstí Republiky, dnes je to název pro tramvajenku. Pojďte se podívat do ulic Prahy před třiceti lety a posuďte sami: je stejná, nebo jiná?

autor: Tomáš Vocelka