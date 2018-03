Karolina Ryvolová upoutá snímky z neskutečných krajin, maže rozdíl mezi fotografií a grafikou

17. 3. 2018

Karolina Ryvolová okouzluje pohádkovými portréty zasazenými do krajin jako z jiného světa. Většina její tvorby je inspirována scenériemi a postavami, které připomínají romány od Tolkiena. Zasněné fantasy snímky již byly publikovány v českých i zahraničních magazínech a světu se ukázaly na celkem sedmi výstavách.

Portréty Karoliny Ryvolové, fotografky z Českých Budějovic, zaručeně upoutají pozornost svou neobvyklou barevností a pohádkovou atmosférou. Karolina měla k fantasy blízko již od mládí. Fotografie proto začala upravovat právě tak, aby hranice mezi fotografií a fantasy grafikou byla těžko znatelná. Při vytváření mytických světů často tuto mez maže úplně a jde jen těžko poznat, co je ještě opravdové.

Pro tento styl fotografie, jak říká, jí přijdou přirozenější a jemnější ženy, ačkoliv se spolupráci s muži nebrání. I přes úpravy ale ukazují snímky Karoliny Ryvolové ženskou krásu neobyčejně jemně a přirozeně.

Na fotografiích však nenajdete profesionální modelky. Karolina se naopak snaží fotit ženy, které mají opravdu zájem o její práci. Ty poté zachycuje v takových zákoutích přírody, jež vypadají i bez úprav nereálně či neobyčejně. Jak ale říká, taková místa je třeba aktivně hledat. "Prostředí fotografií je často jen dílem náhody, na kterou zrovna narazím. Vidím třeba ledopády nebo hezky barevné listí zajímavých stromů, které za pár dní zmizí, a hned v tom najdu nějaký koncept," dodává.

Někdy ale prvotní vize prostředí nevyjde tak, jak si Karolina představuje, a vzniknou tím pádem úplně nové nápady přímo na místě. "Často pak vypadají lépe než původní verze," směje se.

"Hodně také záleží na kostýmech a slečnách, se kterými pracuji. Mám poměrně specifický styl a je nutné ho sladit s okolním prostředím. Někdy ale třeba úplně změním celý koncept fotografie kvůli osobnosti či pohybům slečny, kterou zrovna fotím," vysvětluje Karolina.

Momentálně, kromě samotného fotografování, spolupracuje Ryvolová s internetovou galerií Megapixel. Jako její ambasadorka pak také pořádá kurzy fotografování. "Ačkoliv učím ostatní fotit, sama se neustále snažím vylepšovat svoji techniku, hledat nová místa a kostýmy," doplňuje.

To je zároveň pro Karolinu něco, v čem by chtěla pokračovat i nadále. "Do budoucna plánuji především navazovat spolupráce se zajímavými lidmi, hlavně co se týká kostýmů. V Čechách ale není jednoduché najít kvalitní výrobky, které by zároveň vyhovovaly mému stylu. Hodně se teď tedy chci zaměřit na návrháře ze zahraničí a vylepšování grafik," uzavírá Karolina.