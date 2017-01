Žebříček měst, která lidé milují. Kdo je navštíví, touží sdílet jejich fotku na Instagramu

AKTUALIZOVÁNO před 14 hodinami

Pokud by rozhodoval počet zmínek a fotek na sociální síti Instagram, nejoblíbenějším městem světa by se stal jednoznačně New York, následován Londýnem a Paříží. Vyplývá to z aktuálního žebříčku, který vychází z počtu hashtagů (zmínek).

Nejnovější žebříček oblíbenosti měst na Instagramu zveřejnil web Hashtag the World. Praha se v roce 2016 do první dvacítky bohužel nedostala. Instagram, zaměřený především na sdílení fotografií, má více než 600 milionů uživatelů, kteří jsou na této síti aktivní alespoň jednou měsíčně. Proto má statistika poměrně velkou vypovídací schopnost.

Žebříček měst s jejich snímky si můžete prohlédnout v galerii u tohoto článku, samotná tabulka je pak zde:

Žebříček nejoblíbenějších měst podle Instagramu

Město Země #hashtagy (v milionech) 1. New York USA 68,04 2. Londýn Spojené království 64,54 3. Paříž Francie 55,17 4. Dubaj Dubaj (emirát) 46,26 5. Instanbul Turecko 35,36 6. Miami USA 32,74 7. Chicago USA 24,15 8. Barcelona Španělsko 23,87 9. Los Angeles USA 23,65 10. Moskva Rusko 22,09 11. Toronto Kanada 18,72 12. Tokio Japonsko 18,69 13. Las Vegas USA 18,46 14. Berlín Německo 18,17 15.Madrid Španělsko 16,68 16. Hong Kong Čína (zvl. spr. oblast) 15,55 17. Amsterdam Nizozemsko 14,56 18. Sydney Austrálie 14,41 19. San Francisco USA 13,77 20. Bangkok Thajsko 13,23

autor: Tomáš Vocelka