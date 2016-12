Drogy, přiznání k homosexualitě a 100 milionů prodaných alb. George Michael podlehl infarktu

včera

V pouhých 53 letech zemřela světová hudební hvězda George Michael. Autor hitů jako je Wake Me Up Before You Go Go, Club Tropicana, Faith, Careless Whisper nebo Last Christmas podlehl infarktu. Jeho poslední deska k Symphonica, vydaná před dvěma lety, se v Británii stala zlatou deskou.

Z popového idolu adolescentů v 80. letech se stal světovou hvězdou. Prodal přes 100 milionů alb a fanoušky po celém světě si získal procítěným hlasovým projevem.

Život elegantního britského zpěváka George Michaela - který se narodil pod jménem Georgios Kyriacos Panayiotou; rodina jeho otce pocházela z Kypru - byl kromě hudební slávy protkán i řadou drogových a zdravotních problémů. Zemřel na první hod Vánoční ve věku 53 let na infarkt.

Autor hitů jako je Wake Me Up Before You Go Go, Club Tropicana, Faith, Careless Whisper nebo Last Christmas vydal poslední album v roce 2014. Tato kolekce písní nazvaná Symphonica se v Británii stala zlatou deskou.

Dvakrát Grammy a majetek za 3 miliardy

V České republice vystoupil George Michael dvakrát v roce 2011. Nejprve v srpnu v beznadějně vyprodané Státní opeře Praha a poté v listopadu v O2 aréně. "Praho, jsi zatraceně úžasná," děkoval tehdy nadšenému publiku zpěvák, který jednu skladbu věnoval speciálně české metropoli.

George Michael, který v roce 1998 veřejně odhalil svou homosexualitu, získal za svou třicetiletou dráhu řadu hudebních ocenění včetně tří Brit Awards či dvou Grammy Awards.

Jeho majetek odhadl loni Sunday Times na 105 milionů liber (3,3 miliardy Kč).

Krátké trvání dua Wham!

Do vod showbyznysu se George Michael, který se narodil 25. června 1963 v Londýně manažeru restaurace a tanečnici, vrhl už na střední škole s kapelou The Executive. Pravou hvězdnou dráhu ale zahájil ve dvaceti, když s někdejším spolužákem Andrewem Ridgeleym založil duo Wham!, které tryskem zamířilo na špice hitparád.

Jejich hity jako Wake Me Up Before You Go Go nebo vánoční Last Christmas se hrají dodnes.

Wham! slavili obrovské úspěchy, prodávali desky, získali ocenění Brit Award pro nejlepší skupinu roku a měli za sebou úspěšné světové turné (v roce 1985 koncertovali i v Číně). George ale pošilhával po sólové kariéře - první singl Careless Whisper vydal už v roce 1984.

Začátkem roku 1986 se proto Wham! rozhodli v nejlepším skončit. Na jejich rozlučkový koncert na stadionu ve Wembley v červnu 1986 přišlo na 80 000 rozesmutnělých fanoušků.

Otrokem pro Sony

Talentovanější z dvojice se osamostatnil a mohl začít naplno se sólovou kariérou. Po Michaelově nejúspěšnějším - debutovém - albu Faith (1987), jehož se prodalo přes 20 milionů kusů, se zrodila v roce 1990 druhá kolekce Listen Without Prejudice, Vol. 1.

Spory a soudy s vydavatelskou společností Sony pak zavinily, že umělec šest let nevydal řadovou desku. Michael později prohlásil, že kontrakt se Sony byl pro něj doslova "hudební otroctví".

Z područí japonského giganta ho až v roce 1995 vykoupil David Geffen z DreamWorks spolu s firmou Virgin Records. Úspěch zaznamenaly i jeho desky Older (1996), Songs From The Last Century (1999) a Patience (2004).

Muži prý žárlí

Osobní život zpěváka a skladatele prolínaly různé drogové excesy. Například v 2006 během rozhovoru s britskou televizí ITV1 kouřil hašiš, o kterém tehdy tvrdil, že se po něm cítí šťastný a vyrovnaný.

V roce 2007 přišel na dva roky o řidičský průkaz a byl odsouzen ke 100 hodinám veřejných prací. Tehdy také tvrdil, že ostatní muži žárlí na jeho bezstarostný životní styl a hází mu klacky pod nohy.

"Jsem gay, kouřím trávu a žiju si díky svému talentu přesně tak, jak chci. Představuji ideál, jehož se ostatní museli vzdát, a to mi mají za zlé. Zvláště muži," uvedl kontroverzní zpěvák. Pod vlivem omamných látek byl i v červenci 2010, kdy se svým vozem naboural do jednoho z obchodů v Londýně. Policie ho našla na místě činu pod vlivem omamných látek a poslala ho na osm týdnů do vězení.

Tři týdny v kómatu

Do největších potíží se ale zpěvák dostal v listopadu 2011. Tehdy byl ve Vídni uprostřed evropského turné Symphonica: The Orchestral Tour, které odstartoval v srpnu ve Státní opeře Praha, hospitalizován s akutním zápalem plic. Na tři týdny upadl do kómatu a jeho život visel na vlásku. Zachránili ho vídeňští lékaři a zpěvák byl krátce před Vánocemi 2011 propuštěn domů.

Zkušenost s akutní nemocí George Michaela inspirovala k napsání singlu White Light (Bílé světlo), který zazpíval v roce 2012 na závěrečném ceremoniálu letních olympijských her v Londýně. Na nemocí přerušené turné navázal Michael v září 2012 právě ve Vídni, kde jako poděkování rozdal 1000 vstupenek zdarma. Australskou část svého turné však zpěvák kvůli psychickým problémům zrušil.

"Od mé loňské nemoci se marně pokouším překonat trauma, před nímž mě lékaři, kteří mě tehdy zachránili život, varovali. Jakmile dokončím koncerty v Británii, půjdu na léčení, které jsem už měl mít dávno," vysvětlil tehdy zpěvák v oficiální zprávě.

Se svým dlouholetým partnerem Kennym Gossem se Michael rozešel v roce 2009 a věnoval mu písničku Where I Hope You Are. "Vztah s tímto mužem mi přinesl hodně zábavy a také hodně bolesti," řekl Michael a odkazoval tím ke Grossově závislosti na alkoholu, kterým řešil smrt svých rodičů, a také závislosti na drogách, která ho přivedla do vězení.

Zpěvák George Michael se vrací. Poté, co byl hned dvakrát hodně blízko smrti, když přežil v roce 2011 bitvu s pneumonií i loňskou nehodu na dálnici, vydá po dlouholeté tvůrčí odmlce letos 17. března album Symphonica. Michael je nahrál během svého čtrnáctiměsíčního světového turné v letech 2011-2012. Album slibuje celou řadu hudebních lahůdek, mezi kterými nechybí dávné hity i několik coververzí. Půjde například o legendární "The First Time Ever I Saw Your Face" od Ewana MacColla, "Idol" z repertoáru Eltona Johna či píseň "Let Her Down Easy" původně od Terence Trent D'Arbyho. Na albu bude v běžné verzi 14 písní, v deluxe edici ještě tři navíc. | Video: youtube.com

autor: ČTK