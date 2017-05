Charitativní Tour de Franz míří letos do Krakova. Pojede ji i skokan na lyžích Janda

před 33 minutami

Charitativní cyklistická pouť Tour de Franz se letos dočká svého druhého dílu. Peloton rodičů ve žlutobílých dresech, kteří pečují o postižené děti, letos zamíří do polského Krakova. Cesta dlouhá přibližně 300 kilometrů je otevřena všem a má za úkol hovořit o problémech, které rodiny s postiženými dětmi zažívají.

Tour de Franz vedla v létě 2016 z Olomouce do Říma, a to na osobní pozvání papeže Františka pro rodiče nyní sedmileté, neurologicky těžce postižené holčičky Lucie.

"Jeli jsme mluvit o všem, co nás trápí, především o nelogičnostech sociálního systému. Ten je totiž schopen 'proplácet' postiženým věci, které nepotřebují, ale naopak neproplácet léky a zdravotní pomůcky denní potřeby. Rodiny si to musí za desetitisíce měsíčně platit ze svého a pak nemají na základní potřeby," říká ke smyslu cesty její organizátor a otec Lucinky Vlastimil Blaťák z Olomouce.

Podle jeho názoru je systém proplácení pojišťovnami v České republice schematický a není schopen reagovat na velmi individuální potřeby konkrétních nemocných.

Aby upozornil na tento problém, pořádá již druhým rokem cyklistickou Tour de Franz. Loňská pouť mířila do Vatikánu na osobní pozvání Svatého otce a cesta přes Aply a Apeniny zabrala cyklistům rovných 23 dní.

Letošní pouť je skromnější, vejde se do pouhých čtyřech dnů po polských rovinách. Organizátoři věří, že by to do pelotonu mohlo přivábit více lidí. Cesty se zúčastní i skokan na lyžích a vítěz Světového poháru z roku 2006 Jakub Janda z Frenštátu pod Radhoštěm. Právě tam bude také cíl první etapy letošní pouti.

Lidé se mohou k cestě, jejíž program je postupně zveřejňován na www.facebook.com/tdfranz, spontánně připojovat, mohou přitom organizátory a rodiny s postiženými dětmi podpořit nákupem dresu Tour de Franz.