Chcete se naučit klingonsky? Na internetu začaly lekce umělého jazyka ze Star Treku

17. 3. 2018

Fanoušci Star Treku se můžou v internetových kurzech učit umělý jazyk z tohoto seriálu - klingonštinu. V lekcích budou probírat slovní zásobu, větnou skladbu i správnou výslovnost.

"nuqneH? yIjatlh!" Připadá vám to jako nesmyslný shluk písmen? Pokud jste fanoušci Star Treku, tak možná víte, o co jde. Jedná se totiž o umělý jazyk jedné z ras, která se v seriálu objevila, Klingonů.

A co to vlastně znamená? Podle serveru Mashable jde o věty "Co chcete? Mluvit!" A pokud opravdu chcete mluvit klingonsky, na webu Duolingo pro zájemce právě otevřeli jazykový kurz. A ti se do něj jen hrnou, už před zahájením internetových lekcí projevilo zájem na 170 tisíc lidí.

Kurzy jim nabízejí výuku slovní zásoby, větné skladby i běžně používaných frází, zkrátka všeho, co člověk potřebuje, aby se domluvil klingonsky (pokud by to někdy náhodou potřeboval).

Podobně jako v jiných kurzech budou "studenti" spojovat obrázky se slovíčky, překládat slova a fráze z klingonštiny do angličtiny a naopak a učit se také správnou výslovnost.

Nejen Star Trek, ale i Hra o trůny

Fanoušci Star Treku se tak můžou těšit. Není to však první aktivita, která podporuje tento umělý seriálový jazyk. Na internetu existuje také Klingonský jazykový institut, jenž propaguje klingonštinu jako "nejrychleji rostoucí jazyk v celé galaxii".

Autor internetového kurzu Felix Malmenbeck ale varuje, že výuka klingonštiny není pro každého. "Učit se jazyk chce čas, energii a pravidelné procvičování, obzvlášť na začátku," varuje. Lidé, kteří nemají o jazyk skutečný zájem, by podle něj měli svou lásku ke Star Treku uspokojit jiným způsobem.

Každopádně ti, kdo vydrží, si spolu budou moci "pokecat" klingonsky. A nebudou jediní, kteří ke konverzaci využijí smyšlený jazyk ze seriálu. Kurzy na výuku vznešené valyrijštiny, tedy umělého jazyka ze seriálu Hra o trůny, jsou k dispozici také.