Ve věku nedožitých 97 let zemřela legenda francouzského filmu Michèle Morganová

20. 12. 2016

Zemřela francouzská herečka Michèle Morganová. S odvoláním na rodinu to dnes oznámila agentura AFP. Jedna z největších legend francouzského filmu dvacátého století oslavila v únoru 96 let. Byla hvězdou ve filmu Velké manévry z roku 1955 a řadě dalších snímků. "V nedožitých 97 letech se dnes ráno nejkrásnější oči kinematografie definitivně zavřely," oznámila rodina. Využila přitom přezdívky, kterou na počest jejích výrazných očí začali před lety používat filmoví fanoušci Morganové. Pařížanka, vlastním jménem Simone Renée Rousselová, se proslavila především ve filmech z 30. až 50. let. Hrála do 90. let, tehdy především v televizních filmech.

autor: ČTK