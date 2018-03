Největší visuté zahrady od dob Babylonu vznikají v Nantes. Na konstrukci padne 2000 tun oceli

před 21 minutami

Francouzská umělecká skupina pracuje na obrovské ocelové konstrukci s názvem Strom volavek. Podle tvůrců půjde o největší visuté zahrady na světě postavené od babylonských dob.

Francouzská umělecká skupina Les Machines de L’ile se chystá postavit největší visutou zahradu na světě.

Zhruba 50 metrů široká ocelová konstrukce ve tvaru stromu s názvem Strom volavek (The Heron Tree) bude umístěna ve výšce 35 metrů. Podle tvůrců půjde o největší visuté zahrady postavené od dob Babylonu.

Za projektem stojí François Delaroziere a Pierre Orefice, kteří gigantickou kovovou konstrukci umístili jen pár metrů od domu, kde dospíval Jules Verne a kde svoje první volavky nakreslil přední ornitolog Jean-Jacques Audubon.

Interaktivní umělecká instalace na břehu Loiry ve francouzském městě Nantes se již začala stavět. Do konce roku 2022 by se podle serveru Inhabitat po zhruba kilometru stezek umístěných ve dvaadvaceti širokých ocelových větvích mohli projít první návštěvníci.

Strom volavek je vyroben z oceli a je 50 metrů široký a pětatřicet metrů vysoký. Deset metrů široký kmen má celkem dvaadvacet větví se zelení. Polovina z nich je přístupná pěšky. Nad vrcholem stromu budou umístěny dvě volavky, které mají díky speciálním kabinám pod křídly fungovat jako výtahy.

Váha konstrukce je odhadována na 1500 až 2000 tun. Strom volavek by měl vyjít na zhruba pětatřicet milionů eur (asi 900 milionů korun). Částečně bude projekt financován z veřejného rozpočtu. Peníze vybírají autoři i prostřednictvím crowdfundingové kampaně na Kickstarteru, kde se jejich plány setkaly s velkým zájmem a měsíc před ukončením sbírky mají přislíbený dvojnásobek požadované částky.

Projekt, který podle svých autorů nabídne například i dokonalý výhled na město, je v řadě třetím ze série Ostrovní stroje. Jako první představila umělecká skupina inspirovaná tvorbou Julese Verna a Leonarda da Vinciho v roce 2007 obrovského pohyblivého slona (The Grand Elephant). O pět let později vznikla skulptura ve tvaru kolotoče s motivy podmořského světa (Carousel of Sea Worlds).