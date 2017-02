Trapas při vyhlašování Oscarů, v zákulisí vyměnili obálky. Můžou za to ruští hackeři, vtipkují lidé

před 3 hodinami

Oscary se udělovaly nadvakrát. Omylem vyhlásili La la Land, vyhrál Moonlight | Video: Reuters | 01:06

Nejlepším filmem roku byl nejprve vyhlášen La La Land. Producent muzikálu však později oznámil, že se stala chyba a zlatou sošku vyhrál snímek Moonlight. V zákulisí zřejmě došlo k záměně obálek.

O pořádný poprask se postarali při nedělním vyhlašování Oscarů Warren Beatty a Fay Dunawayová. Filmem roku totiž vyhlásili La La Land, místo skutečného vítěze snímku Moonlight.

Chybu oznámil filmový producent Jordan Horowitz poté, co začal svou děkovnou řeč a mikrofon předal dále. "Stala se chyba. Moonlight. Vy jste vyhráli nejlepší film," řekl. A protože nastal zmatek, dodal: "Tohle není vtip. Nejlepším filmem je Moonlight," řekl při přímém přenosu a ukázal na kameru kartičku z obálky.

Moderátor Jimmy Kimmel k záměně podotkl: "Osobně z toho viním Steve Harveyho." Odkazoval tím na chybu, kterou udělal americký moderátor Steve Harvey při vyhlašování Miss Universe v roce 2015, kdy omylem vyhlásil špatnou vítězku.

K čertu se sny, tohle je pravda

Poté, co se filmové štáby na pódiu vyměnily a režisér Barry Jenkins dostal zlatou sošku do rukou, řekl: "To opravdu, ale fakt opravdu nemůže být ani ve snu pravda. Ale k čertu se sny. Skončili jsme s nimi, protože tohle je pravda! Ach můj bože."

Beatty a Dunawayová dostali do rukou obálku oznamující nejlepší herečku, kterou byla dříve večer vyhlášena Emma Stoneová za roli Mii v La La Landu. "Proto jsem se tak dlouho díval na Fay a na vás. Nezkoušel jsem být vtipný," omlouval chybu Beatty.

Vtipy o ruských hackerech i prezidentských volbách

Skandál s výměnou obálek zaznamenal zvýšenou aktivitu na sociálních sítích. Snad nejvýmluvnější komentář uveřejnil na Twitteru filmový kritik Alonso Duralde.

Někteří vtipkovali o ruských hackerech i prezidentských volbách.

So sad how the Russians hacked Warren Beatty. — Ronan Farrow (@RonanFarrow) February 27, 2017

Whoever handed Warren that envelope is leaving the country. #Oscars — Kim Masters (@kimmasters) February 27, 2017

Also Hillary just won Wisconsin Michigan and Pennsylvania? — Jon Favreau (@jonfavs) February 27, 2017

Záměna obálek v zákulisí

Za správnost, přesnost a utajení výsledků až do slavnostního ceremoniálu zodpovídá poradenská společnost PwC. A její dva reprezentanti znají vítěze všech kategorií nazpaměť. Několik hodin po předávání cen přeposlala americká Akademie filmového umění a věd od společnosti omluvu.

"Vyhlašovatelé dostali do rukou omylem špatnou obálku. Jakmile se na to přišlo, chyba byla okamžitě napravena. Momentálně prošetřujeme, jak se to mohlo stát, a hluboce litujeme, že k chybě došlo. Oceňujeme, s jakou důstojností zvládla situaci Akademie, ABC a Jimmy Kimmel," stálo v prohlášení.

Moonlight získal Oscara za nejlepší film. Podívejte se na sestřih z vyhlašování cen | Video: | 02:17

