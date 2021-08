Zvuk jako nikdy předtím. Sluchátka Huawei FreeBuds 4 posouvají hranice poslechu

Toužíte po prvotřídním zvukovém zážitku s lehkými sluchátky, která v uchu téměř nebudete cítit? Pak jsou pro vás FreeBuds 4 tou pravou volbou. Kromě elegantního vzhledu a ultra-lehké váhy je jejich další velkou předností právě špičková kvalita zvuku, ať už při poslechu výšek, nebo dunění s basovými rytmy. V čem tkví síla zvuku nových FreeBuds 4?

Dynamický měnič s frekvenční odezvou až 40 kHz pro bohaté detaily výšek zvuku

Jak to, že sluchátka nedokážou vytvářet pohlcující zvuk jako velké reproduktory? Důvodem je ztráta příliš mnoha vysokých tónů produkovaných sluchátkovou jednotkou, což má za následek užší frekvenční odezvu a nedostatek detailů.

HUAWEI FreeBuds 4 používají klasický dynamický měnič, jehož membrána je zásadní pro zlepšení kvality zvuku. Při stejném objemu elektromagnetické síly platí, že čím lehčí je hmota membrány, tím rychleji se rozkmitá a zastaví, čemuž se také říká hardcore dynamická frekvenční odezva nebo okamžitá odezva.

Když však magnet pohání membránu nahoru a dolů, membrány se při stoupající frekvenci ohnou a vytvoří několik malých vibrujících oblastí. Čím vyšší je frekvence, tím více těchto prostor vznikne. Ve skutečnosti by tyto vibrační oblasti způsobily zkreslení a neměly by existovat. Říká se jim také rozdělené vibrace, které mohou do značné míry zabránit reproduktorům v produkci zvuků.

Čím se tedy vyznačuje kvalitní membrána? Je lehká, ale odolná a poskytuje nejen dobrou dynamickou odezvu, ale také se vyhýbá děleným vibracím, které způsobují zkreslení.

HUAWEI FreeBuds 4 využívají kompozitní membránu z polymerů tekutých krystalů (LCP), která je vyrobena z polymeru pro větší odolnost a lepší zvuk středů a výšek. Během testování podporovaly dynamické měniče s kompozitní membránou LCP frekvenční rozsah až 40 kHz a nabídly zvuk profesionální kvality, díky které zní výšky bohatší a plnější.

A co basy? Pro dynamický měnič znamená větší membrána také větší amplitudu vibrací a silnější basy. HUAWEI FreeBuds 4 jsou vybavené dynamickým měničem 14,3 mm, který je téměř největší ve špuntových a otevřených sluchátkách a produkuje mohutnější a působivější basové tóny.

Posilovač basů umocní poslech

Využití většího dynamického měniče ale nestačí. Od vydání HUAWEI FreeBuds 3 používá společnost Huawei basovou trubici navrženou tak, aby vytvářela ještě více dunivých basů. Spojuje zadní komoru zvukové jednotky s vnějšími vzduchovými otvory. Když membrána vibruje, vytváří se v zadní dutině tlakový rozdíl, který umožňuje opakované proudění vzduchu basovou trubicí a současně způsobuje vibrace. Protože vibrace s nižší frekvencí nechávají rezonovat vibrace vzduchu a vibrace membrány, bude jejich frekvence vyšší a v důsledku toho basy silnější.

Nové HUAWEI FreeBuds 4 využívají nově upgradovaný engine pro vylepšení basů, basovou trubici a základní desku, která vytváří nezávislou uzavřenou zvukovou dutinu. Ve srovnání s FreeBuds 3 pak HUAWEI FreeBuds 4 výrazně zvyšují vzduchotěsnost a akustický tlak. Objem basové trubice se zvyšuje o 15 %, což poskytuje zesílený rezonanční účinek vzduchu a membrány.

I pro malé sluchátko by větší membrána mohla přinést silnější basy a zajistit tak vynikající kvalitu zvuku.

Konzistentní a pohlcující zvukový zážitek

Kromě hardwarových vylepšení přinášejících bohaté výšky a silný basový výkon jsou HUAWEI FreeBuds 4 poprvé vybavené technologií Adaptive Ear Matching (AEM) v otevřených sluchátkách. Díky automatické detekci tvaru uší uživatele a způsobu nošení můžou HUAWEI FreeBuds 4 chytře optimalizovat zvukový efekt, což uživatelům zaručuje konzistentní kvalitu zvuku s vysokým rozlišením bez ohledu na okolní situaci.

FreeBuds 4 až do 15. srpna se slevou 700 Kč

Díky skvělému zvuku a mnoha revolučním technologiím, které představují, jsou sluchátka FreeBuds 4 v porovnání s předchůdcem FreeBuds 3 výrazným krokem kupředu. Pyšní se výrazně vylepšeným potlačením okolního hluku, jsou pohodlné jako nikdy předtím, nabízejí fantastický zvuk a skvělou konektivitu.

Maloobchodní cena FreeBuds 4 byla pro český trh stanovena na částku 3 499 Kč. V rámci jejich uvedení do prodeje ale až do 15. srpna 2021 běží speciální prodejní akce, kdy si je zákazníci budou moct pořídit se slevou 700 Kč jen za 2 799 Kč. Sluchátka jsou dostupná v e-shopu HUAWEI STORE (huawei.cz), v HUAWEI EXPERIENCE STORE na Chodově a u běžných partnerů Huawei.