Monika Bagárová ví, jak zvládnout nabitý program a vypadat stále šik

Vždy krásně upravená a stylově oblečená, taková je Monika Bagárová. Ve svém životě ale zastává zvládá mnohem více rolí, především pak to být skvělou matkou, žádanou zpěvačkou s neustále nabitým programem a mimo jiné také ambasadorkou Huawei.

Aktuálně můžeme Moniku vidět i jakožto tvář kampaně luxusních chytrých hodinek Huawei Watch GT 3 Pro. Pokus se chcete inspirovat, jak mít nabitý program pod palcem a stále vypadat dobře, přinášíme pár Moniččiných tipů, které si nenechte ujít.

Zásadní je umět si zorganizovat čas

Nabitý den plný schůzek a do toho péče o dceru Ruminku. Monika dokáže zvládnout vše levou zadní. Stačí si totiž správně zorganizovat čas a v tom jí pomáhají i nové Huawei Watch GT 3 Pro. "Ruminka je pro mě prioritou, a proto je pro mě důležité, abych měla v rámci možností pracovní den efektivně zorganizovaný a vše na sebe navazovalo. V tom mi pomáhají i nové hodinky Watch GT 3 Pro. Jsou jako můj osobní asistent, kterého mám neustále po ruce, resp. na ruce. Prostřednictvím notifikací mi připomínají vše, co mě čeká a nemine. Nemusím tak neustále koukat do diáře nebo do telefonu," říká Monika.

Design na prvním místě

Watch GT 3 Pro nejsou ale ledajaké chytré hodinky. Jejich design je totiž do detailu propracovaný,inspirovaný Botticelliho dílem Zrození Venuše.. Tělo hodinek je vyrobené z nano tech keramiky. Díky speciálnímu procesu výroby je tento materiál velmi pevný, odolný, ale zároveň lehký. Hodinky mají safírové sklíčko, které je nesmírně odolné vůči poškrábání či rozbití, a ve verzi s keramickým páskem i zlatou lunetu, která dodává hodinkám punc elegance. Huawei skutečně myslel i na detaily, 24 oblouků na rámečku symbolizuje celý den a je tak svědkem úsvitu i západu, střídání dne i noci. Ve verzi 43 mm je na trhu k dispozici i varianta se stříbrnou lunetou s koženým páskem alebo 46 mm titanova varianta Svoji majitelku tak Watch GT 3 Pro mohou doprovázet opravdu na každém kroku, a to od rána až do večera. "Dlouho jsem hledala takové hodinky, které bych mohla nosit opravdu pořád. Vždy jsem měla pocit, že například před nějakou důležitou akcí musím své chytré hodinky sundat, protože by se mi nehodily k večernímu outfitu. Watch GT 3 Pro ani nevnímám jako hodinky, je to pro mě šperk, který s radostí nosím na svém zápěstí. Díky svému designu dokážou doladit každý outfit k dokonalosti, ať už jsem venku s Ruminkou na hřišti nebo v kombinaci s luxusními modely od Zoltána Tótha, jako to bylo při focení kampaně," říká Monika.

Video: Huawei

Krása zevnitř i zvenku

Dobře padnoucí oblečení s vhodnými doplňky nám může navodit dobrý pocit, ale nestačí to. To nejdůležitější, co pro sebe můžete udělat, je pečovat o sebe a pravidelně kontrolovat svůj zdravotní stav. Jedním z řešení, které vám to usnadní, jsou spolehlivé chytré hodinky vybavené řadou funkcí, které vám umožní sledovat své zdraví a všímat si i malých změn.

Watch GT 3 Pro nejen monitorují vaše zdraví, ale také vám mohou připomínat drobné, ale důležité aktivity. Váš chytrý asistent také dohlíží na vaši pohodu po celý den. Nejenže vám připomene denní příjem vody, ale také pokud se v práci příliš stresujete, připomene vám, abyste byli pozorní a udržovali rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a v neposlední řadě dohlížejí i na vás spánek.

Spolehlivý asistent

Hodinky HUAWEI Watch GT 3 Pro můžete používat libovolným způsobem a vždy se na ně můžete spolehnout. Mají baterii s dlouhou výdrží, která v keramické 43mm verzi hodinek vydrží až 7 dní a v titanové 46mm verzi až 14 dní.

Díky elegantnímu designu a mnoha možnostem konfigurace je můžete přizpůsobit jakékoli příležitosti a stylu. A díky mnoha pokročilým sportovním a zdravotním funkcím budete nejen lépe vypadat, ale také se lépe cítit. Stačí jim dát šanci a zjistit, jak si můžete zlepšit život!

Pořiďte si své HUAWEI Watch GT 3 Pro již teď a s dárkem

HUAWEI Watch GT 3 Pro 43 mm můžete pořídit za cenu od 10990 Kč společně s dárkem v podobě bezdrátových sluchátek HUAWEI FreeBuds Lipstick. Tento dárek bude k hodinkám až do 19. 6.

HUAWEI Watch GT 3 Pro 46 mm jsou v prodeji za cenu od 9490 Kč a až do 19.6. je získáte společně s dárkem v podobě hodinek Watch GT 2 o velikosti 46 mm.

Všechny verze hodinek je možné získat na e-shopu Huawei.