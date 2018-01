Zvědavý pták rozesmál moderátora. A zrušil předpověď počasí v americké televizi

před 1 hodinou

Pták v záběru úplně zrušil předpověď počasí a americké televizi KTVU | Video: KTVU

Moderátora počasí Marka Tamaya, ověnčeného televizní cenou Emmy, při živém vysílání naprosto odboural zvědavý pták. Tamayo zrovna odříkával předpověď na kalifornské stanici KTVU, když se v záběru on-line kamery snímající zátoku v San Franciscu objevila ptačí hlava. Moderátor i zbytek štábu se vzápětí rozesmáli a předpověď byla v troskách. "Úplně mě to dostalo, když ten malý chlapík vletěl do záběru. Ale jinak mu patří velký dík, aspoň našemu vysílání dodal šťávu," napsal pak Tamayo na svůj twitter. Televize okamžik nasdílela na Youtube a video se začalo virálně šířit do světa.

autor: Magazín | před 1 hodinou

