Když si vaše dospívající dcera začne přivydělávat jako chůva v domácnosti vašeho kolegy, nejspíš nebudete předpokládat nic zlého. V případě Američanky Evelyn Hartleyové to ale skončilo tragédií. Z domu zmizela a dodnes není úplně jasné, co se s ní stalo. To nahrává jak konspiračním teoriím, tak fantazii filmařů.
Patnáctiletá Evelyn Hartleyová pocházela z Wisconsinu, kde žila se svou rodinou v obci La Crosse. V roce 1953 si našla brigádu - jako chůva hlídala dvacetiměsíční dceru kolegy svého otce. Oba muži pracovali jako vysokoškolští pedagogové, takže se Richard Hartley neměl důvod obávat, že by se dívce v domě Vigga Rasmusena mohlo něco stát.
Evelyn se 24. října s Viggem domluvila, že večer jeho dítě pohlídá, protože se on i jeho manželka chtěli podívat na univerzitní zápas v americkém fotbalu. V průběhu večera se do domu Rasmusenových snažil několikrát dovolat Richard Hartley. S Evelyn byl domluvený, že se jí ozve, aby se v prázdném domě sama nebála a také aby se ujistil, že je v pořádku.
Telefon opakovaně vyzváněl, ale nikdo ho nezvedal. Nejprve si sice Richard říkal, že má nejspíš Evelyn moc práce s uspáváním dítěte, po čase ale začal mít špatný pocit. Rozhodl se proto, že dceru pro jistotu zajde zkontrolovat.
Na místo dorazil kolem půl deváté večer a na první pohled mu na domě nepřipadalo nic zvláštního. Dveře byly zamčené zevnitř, v obývacím pokoji se svítilo a dokonce bylo slyšet rádio. Při bližším pohledu si ale všiml, že věci jsou uvnitř velmi rozházené a na zemi jsou šmouhy, které nápadně připomínají krev. Na nic proto nečekal a z nejbližší telefonní budky zavolal policii.
Dítě celý incident prospalo
Muži zákona na místě našli poměrně velké množství krve a několik věcí, které patřily Evelyn. Na zemi byly rozházené učebnice, jen o kus dál ležely rozbité brýle. Kromě toho se podařilo najít už jen boty, a to každou v jiné místnosti. Po samotné dívce se ale doslova slehla země. Vyšetřovatelům se nesmírně ulevilo, když zjistili, že alespoň dítěti, které Evelyn hlídala, se nic nestalo a celou dobu spokojeně spí ve své kolébce.
Prvotní ohledání místa činu naznačovalo, že v domě došlo k zápasu mezi Evelyn a neznámým pachatelem či pachateli. Vniknout do domu se mu muselo podařit skrz rozbité okénko, vedoucí do sklepa. Všechny ostatní vstupy do domu totiž byly zamčené.
Protože od krve bylo nejen rozbité okno, ale také dvorek a dveře od nedaleké garáže, domnívali se policisté, že útočník dívku odvlekl z domu stejnou cestou, kterou do něj sám vstoupil. Policejní psi dokázali následovat stopu ještě o dvě ulice dál, kde náhle končila. S největší pravděpodobností na onom místě pachatel Evelyn naložil do auta a odjel.
Svědectví žádný průlom nepřinesla
V rámci rozsáhlého vyšetřování mluvili kriminalisté s řadou svědků. Jeden ze sousedů si vzpomněl na neznámé auto, které v den zmizení Evelyn kroužilo po celé čtvrti, další muž zase popisoval, že zaslechl křik. O dva dny později se přihlásil také člověk, který uváděl, že viděl dodávku, na jejíž zadních sedačkách seděla mladá dívka obklopená dvěma muži. Nic z toho ale k nalezení Evelyn nepřispělo.
Do pátrací akce se zapojila nejen policie, ale také široká veřejnost. Ani pročesávání celého města a přilehlého okolí však nepřineslo významnější průlom. Teprve později se na několika různých místech podařilo najít potrhané a zkrvavené kusy šatstva. Podrobná genetická analýza tehdy ještě nebyla k dispozici, krevní skupina se ale s pohřešovanou dívkou shodovala.
Teorie o Edu Geinovi se chytili filmaři
Postupně kriminalisté vyčerpali všechny možnosti a případ se tak dostal mezi policejní pomníčky. Co se s Evelyn skutečně stalo, není dodnes jasné, jako nejpravděpodobnější se ale odborníkům jeví únos a následná vražda.
V roce 2004 se policii přihlásil svědek, který před lety během nahrávání hudebního vystoupení v baru nechtěně zachytil také rozhovor tří mužů. Ti se mezi sebou o Evelyn Hartleyové bavili, z jejich slov se zdálo, že mají s jejím zmizením něco společného a dokonce jmenovali také místo, kde má být dívka údajně pohřbena. V době nahlášení svědectví už ale všichni aktéři onoho rozhovoru byli po smrti a místo, o kterém se zmiňovali, úřady podle dostupných informací dodnes neprověřily.
Jednou z nejpopulárnějších teorií, která pronikla také do populární kultury, předpokládala, že život Evelyn Hartleyové by mohl mít na svědomí známý sériový vrah Ed Gein, kterého policie zatkla čtyři roky po dívčině zmizení. I když se policii nepodařilo najít přímé důkazy pro tuto domněnku, nezabránilo to filmařům, aby smyšlený příběh zpracovali v seriálu Monstrum, který vypráví o známých amerických krimi případech.
Zdroje: People.com, Upnorthnewswi.com, Storiesoftheunsolved.com
