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Zůstaly jen kamenné základy staré chatky. Nová černá kostka u Humpolce na nich postavila svůj příběh

Investoři se obrátili na 0,5 Studio na základě návrhu typových chatek. Ty v roce 2020 navrhli ve spolupráci s firmou Chytrý dům s.r.o.
Přízemí je koncipováno jako společný prostor pro vaření, stolování i odpočinek.
Patro pak slouží především spánku a uložení osobních předmětů. Skrze pásové okno umožňuje výhled do krajiny.
Nechybí kamna, která interiér v chladnějších měsících dokonale vytopí.
Celý interiér je pojatý minimalisticky.
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18 fotografií
Investoři se obrátili na 0,5 Studio na základě návrhu typových chatek. Ty v roce 2020 navrhli ve spolupráci s firmou Chytrý dům s.r.o. |
Foto: MgA. Peter Fabo, se souhlasem
Terezie Benoni

Stará chata už dosloužila, ale její příběh neskončil v suti a kontejneru. Když se majitelé rozhodli postavit chatu novou, architekti z 0,5 Studia nezačínali od prázdného papíru. Zachovali původní kamennou základnu o rozměrech sedm krát pět metrů a právě z ní vyrostla nová dvoupodlažní dřevostavba.

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Omezený půdorys se nakonec stal hlavním tématem projektu. Namísto snahy získat za každou cenu další metry čtvereční vznikla jednoduchá dvoupodlažní kostka s obytnou plochou 60 metrů čtverečních a dvacetimetrovou terasou.

Sedm krát pět metrů jako výhoda

„Při zpracování menších domů není důležité, kolik metrů čtverečních prostoru se řeší, ale jak je prostor definován a využit,“ vysvětlují architekti z 0,5 Studia.

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Právě proto zvolili kompaktní dvoupodlažní řešení, které umožnilo oddělit společenskou část od soukromé, aniž by stavba zabrala více místa v zahradě. „Racionální tvar dvoupodlažní kostky je ideální pro rodinnou rekreaci s krásným výhledem do vzrostlé zahrady,“ dodávají autoři projektu.

Dům, který se mění podle světla

Výsledkem je stavba, která působí pokaždé trochu jinak. Z některých pohledů vystupuje mezi stromy jako výrazný geometrický objekt, z jiných téměř mizí v zahradě. „Pro návrh jsou charakteristické kontrasty a dialogy. Jednak mezi zahradou a domem, ale také mezi exteriérem a interiérem,“ popisují architekti základní princip návrhu.

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Tomu napomáhá tmavá fasáda z opalovaného dřeva, jejíž struktura se během dne proměňuje podle dopadajícího světla. „Chata v některých momentech tvoří výrazný kubus, jindy zase díky černé fasádě maximálně splývá s přírodou,“ říkají autoři. Podle nich navíc laťování z opalovaného dřeva způsobuje, že se povrch domu mění podle úhlu dopadajícího světla. Jeho struktura pak může připomínat kůru stromů v okolí pozemku.

Přízemí je koncipováno jako společný prostor pro vaření, stolování i odpočinek.
Přízemí je koncipováno jako společný prostor pro vaření, stolování i odpočinek. Foto: MgA. Peter Fabo, se souhlasem

Terasa dalším pokojem

Do chaty se vstupuje přímo z terasy přes velké posuvné dveře. Přízemí funguje jako společný prostor pro vaření, stolování i odpočinek. Vedle kuchyně se sem vešlo také technické zázemí a koupelna se sprchovým koutem ukrytá pod schodištěm. Na kuchyňskou linku navazují kamna, která neslouží pouze jako zdroj tepla. V chladnějších dnech doplňují atmosféru chaty praskáním ohně a umožňují také vaření.

Dominantou přízemí jsou velkoformátová okna orientovaná do zahrady. Po jejich otevření mizí hranice mezi interiérem a exteriérem a terasa se během léta stává dalším pokojem pod širým nebem.„Ta se v létě stává součástí obytného prostoru a maximálně propojuje dům s přírodou,“ popisují architekti. Horní podlaží slouží především ke spaní a ukládání osobních věcí. Pásové okno přivádí do prostoru světlo a zároveň rámuje výhled do krajiny.

Přízemí je koncipováno jako společný prostor pro vaření, stolování i odpočinek. Najdeme zde také WC se sprchovým koutem a technickým zázemím pod schody na patro.
Chatka vznikla na půdorysu staré chaty, která už dosloužila.
Zadáním této realizace bylo použít stejný koncept na půdorysu chaty, která již dosloužila a využít tak stávající kamennou základnu o rozměrech 7 x 5 m.
Dominantním prvkem přízemí jsou velká prosklená okna po jejichž odsunutí dochází k propojení interiéru s terasou. Ta se v létě stává součástí obytného prostoru a maximálně propojuje dům s přírodou.
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Atmosféra starého chataření v moderním pojetí

Celý interiér sjednocují smrkové palubky, které vytvářejí atmosféru tradičního chataření. Dřevěné plochy doplňují černé technické prvky a zámečnické detaily navazující na tmavou fasádu domu. „Bylo dbáno na každý detail provedení,“ říkají architekti. Pozornost věnovali nejen dispozici, ale také členění stropu, rastru obkladů nebo způsobu napojení jednotlivých materiálů.

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Projekt vznikal od počátku v úzké spolupráci architektů a společnosti Chytrý dům, která připravovala také konstrukční řešení stavby. „Díky tomu, že jsme spolupracovali už od fáze studie a to včetně detailů v interiéru, podařilo se kvalitu zpracování dotáhnout na maximum a je to znát na tom, jak příjemně mohou majitelé dům využívat,“ uzavírají autoři.

Zdroj: 0,5 Studio

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