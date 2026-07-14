Zůstaly jen kamenné základy staré chatky. Nová černá kostka u Humpolce na nich postavila svůj příběh

Stará chata už dosloužila, ale její příběh neskončil v suti a kontejneru. Když se majitelé rozhodli postavit chatu novou, architekti z 0,5 Studia nezačínali od prázdného papíru. Zachovali původní kamennou základnu o rozměrech sedm krát pět metrů a právě z ní vyrostla nová dvoupodlažní dřevostavba.
Omezený půdorys se nakonec stal hlavním tématem projektu. Namísto snahy získat za každou cenu další metry čtvereční vznikla jednoduchá dvoupodlažní kostka s obytnou plochou 60 metrů čtverečních a dvacetimetrovou terasou.
Sedm krát pět metrů jako výhoda
„Při zpracování menších domů není důležité, kolik metrů čtverečních prostoru se řeší, ale jak je prostor definován a využit,“ vysvětlují architekti z 0,5 Studia.
Právě proto zvolili kompaktní dvoupodlažní řešení, které umožnilo oddělit společenskou část od soukromé, aniž by stavba zabrala více místa v zahradě. „Racionální tvar dvoupodlažní kostky je ideální pro rodinnou rekreaci s krásným výhledem do vzrostlé zahrady,“ dodávají autoři projektu.
Dům, který se mění podle světla
Výsledkem je stavba, která působí pokaždé trochu jinak. Z některých pohledů vystupuje mezi stromy jako výrazný geometrický objekt, z jiných téměř mizí v zahradě. „Pro návrh jsou charakteristické kontrasty a dialogy. Jednak mezi zahradou a domem, ale také mezi exteriérem a interiérem,“ popisují architekti základní princip návrhu.
Tomu napomáhá tmavá fasáda z opalovaného dřeva, jejíž struktura se během dne proměňuje podle dopadajícího světla. „Chata v některých momentech tvoří výrazný kubus, jindy zase díky černé fasádě maximálně splývá s přírodou,“ říkají autoři. Podle nich navíc laťování z opalovaného dřeva způsobuje, že se povrch domu mění podle úhlu dopadajícího světla. Jeho struktura pak může připomínat kůru stromů v okolí pozemku.
Terasa dalším pokojem
Do chaty se vstupuje přímo z terasy přes velké posuvné dveře. Přízemí funguje jako společný prostor pro vaření, stolování i odpočinek. Vedle kuchyně se sem vešlo také technické zázemí a koupelna se sprchovým koutem ukrytá pod schodištěm. Na kuchyňskou linku navazují kamna, která neslouží pouze jako zdroj tepla. V chladnějších dnech doplňují atmosféru chaty praskáním ohně a umožňují také vaření.
Dominantou přízemí jsou velkoformátová okna orientovaná do zahrady. Po jejich otevření mizí hranice mezi interiérem a exteriérem a terasa se během léta stává dalším pokojem pod širým nebem.„Ta se v létě stává součástí obytného prostoru a maximálně propojuje dům s přírodou,“ popisují architekti. Horní podlaží slouží především ke spaní a ukládání osobních věcí. Pásové okno přivádí do prostoru světlo a zároveň rámuje výhled do krajiny.
Atmosféra starého chataření v moderním pojetí
Celý interiér sjednocují smrkové palubky, které vytvářejí atmosféru tradičního chataření. Dřevěné plochy doplňují černé technické prvky a zámečnické detaily navazující na tmavou fasádu domu. „Bylo dbáno na každý detail provedení,“ říkají architekti. Pozornost věnovali nejen dispozici, ale také členění stropu, rastru obkladů nebo způsobu napojení jednotlivých materiálů.
Projekt vznikal od počátku v úzké spolupráci architektů a společnosti Chytrý dům, která připravovala také konstrukční řešení stavby. „Díky tomu, že jsme spolupracovali už od fáze studie a to včetně detailů v interiéru, podařilo se kvalitu zpracování dotáhnout na maximum a je to znát na tom, jak příjemně mohou majitelé dům využívat,“ uzavírají autoři.
Zdroj: 0,5 Studio
Ženy v Herátu ze strachu vycházejí ven pouze v nutnosti. Tálibán popřel jejich útlak
Afghánský ministr morálky z vládního radikálního islamistického hnutí Tálibán Mohammad Chálid Hanáfí v pondělí popřel utlačování žen v afghánském Herátu. Právě v tomto městě na západě země místní policie zpřísnila omezení týkající se oblékání žen, uvedla agentura AFP.
ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky
Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Je to velká čest.“ Mandát po zesnulém senátorovi Grahamovi převezme jeho sestra
Uvolněné křeslo v Senátu Spojených států po nečekaně zesnulém republikánovi Lindseymu Grahamovi zaujme jeho sestra Darline Grahamová Nordoneová. V pondělí to oznámil guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster, jehož stát Graham v horní komoře Kongresu USA zastupoval, napsala v noci na úterý agentura AP. Grahamová Nordoneová dokončí Grahamův mandát, který skončí v lednu nadcházejícího roku.
ŽIVĚ Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková dnes parlamentu předložila svou demisi
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v pondělí parlamentu předložila svou demisi, uvedla agentura Reuters s odvoláním na předsedu zákonodárného sboru Ruslana Stefančuka, podle něhož se poslanci věcí budou brzy zabývat. První kroky k vytvoření nové vlády by podle Reuters parlament mohl učinit už v úterý.
„Vytvořme Europatriot.“ Babiš vyzval ke společné evropské protivzdušné obraně
Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Úřad vlády to oznámil v tiskovém prohlášení. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Koalice ochotných je skupina zemí včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí.