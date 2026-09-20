Představa obřího studenokrevného ještěra, který se líně vyhřívá na slunci, definitivně padá. Vědci z Kalifornské univerzity prozkoumali sklovinu zubů Tyrannosaura rexe a díky uspořádání atomů změřili jeho přesnou tělesnou teplotu. Výsledek kolem 36 stupňů Celsia ukazuje na překvapivou shodu s člověkem i na to, proč tento predátor dokázal ovládnout celý kontinent.
Je možná nepředstavitelné, že by člověk mohl mít něco společného s Tyrannosaurem rexem - predátorem, který žil před desítkami miliony let. Přesto mají tyto dva druhy jednu věc společnou - tělesnou teplotu. Uvádějí to vědci na základě výzkumu skloviny tyranosauřích zubů. Své poznatky tento týden zveřejnili v odborném časopise Science Advances, napsala agentura AP.
Dříve si vědci mysleli, že jsou dinosauři pomalí, těžkopádní a studenokrevní tvorové. Pozdější objevy však tuto teorii zpochybnily a dnes se má všeobecně za to, že někteří dinosauři byli teplokrevní a dokázali regulovat svou tělesnou teplotu. Odborníci se shodují, že teplokrevný byl i jeden z nejznámějších dinosaurů: Tyrannosaurus rex.
Teploměr nepomůže
Zjistit přesnou teplotu vyhynulého tvora však není snadné. „Nemůžeme prostě použít teploměr,“ řekla Jasmina Wiemannová, paleobioložka z Univerzity Johnse Hopkinse, která se na studii nepodílela.
Možností ale odborníci zkoušeli nespočet - například studovali růst a vývoj tyranosaurů, nebo se snažili najít stopy v kostech tohoto obávaného predátora. Klíčem k úspěchu nakonec byly chemické stopy v zubech Tyrannosaura rexe. Ukázalo se, že atomy ve sklovině se shlukují do různých vzorců v závislosti na tělesné teplotě zvířete.
„Zjistili jsme, jakou teplotu mělo neslavnější zvíře - T. rex,“ uvedla spoluautorka studie Aradhna Tripatiová, geochemička z Kalifornské univerzity v Los Angeles.
Vědci zkoumali tři zuby, podle kterých měli tyranosauři průměrnou tělesnou teplotu asi 36 stupňů Celsia. To je stejně, jako mají například dnešní sloni, a v podstatě totožné s lidmi. Běžná teplota lidského těla se pohybuje mezi 36 a 37 stupni Celsia.
„Skoro bych čekala, že bude mít tělesnou teplotu vyšší,“ uvedla Wiemannová. Na základě své předchozí práce odhadovala, že teplota dravého dinosaura byla o pár stupňů vyšší, podobně jako u moderních ptáků - ti jsou dnes jedinými žijícími zástupci dinosaurů.
Informace o tělesné teplotě tyranosaurů může vědcům pomoci lépe pochopit, jak tento dávný tvor žil. S teplotou 36 stupňů Celsia mohl žít po celém území tehdejší Severní Ameriky, uvedla Tripatiová, přičemž si udržel stabilní teplotu jak v chladnějších, tak v teplejších oblastech. Objasnit by mohly také to, jakou kořist lovil, aby si udržel dostatek energie.
Video: Živí mamuti? V dohledné době tu běhat nebudou, tvrdí biolog
Deset organizací dalo kandidátům do voleb návod, jak zlepšit školství v obcích
Odborníci sepsali, co může vedení obceudělat pro lepší školství o ve Vaší obci. Návod pro kandidáty do komunálních voleb.
Nemovitost v zahraničí? Češi míří do Španělska i Dubaje, každý trh má ale jiná pravidla
Vlastní apartmán u moře, zázemí na důchod nebo diverzifikace portfolia. Zahraniční nemovitosti lákají Čechy z různých důvodů, mezi vyhledávané destinace patří především Španělsko a stále častěji také Dubaj. Samotná koupě se ale může od české praxe výrazně lišit – od rezervačních smluv a vlastnických pravidel až po možnosti financování.
Češi při nákupu bio potravin hledí na kvalitu, zdraví i původ surovin
Bio produkty už nejsou výsadou úzké skupiny zákazníků. Podle průzkumu pro značku Nature’s Promise společnosti Albert je pro 54 % Čechů aspekt bio původu potravin důležitý. Alespoň několikrát za měsíc nakupuje bio potraviny více než polovina (56 %) dotázaných. Prodeje bio potravin stabilně rostou, potvrzují obchody Albert.
Nový iCAUR V27: Z města rovnou za dobrodružstvím
Přes týden město, o víkendu kola, výlet nebo cesta mimo asfalt. Nový iCAUR V27 chce oslovit řidiče, kteří od auta nečekají jen přesun z bodu A do bodu B, ale parťáka pro aktivní životní styl. Výrazné SUV kombinuje prostornou karoserii, pohon všech kol, elektrifikovaný systém REEV i praktickou funkci V2L, díky níž dokáže napájet elektrické vybavení i daleko od zásuvky.
Ruská AI měla pravdu: „Hořící“ volby skončily bez překvapení. Co teď Kreml chystá?
Rusko má za sebou první parlamentní volby od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Hlasování do Státní dumy, dolní komory parlamentu, probíhalo od pátku do neděle. Výsledky nakonec skončily bez překvapení, obyvatelé ruské metropole se ale vzbudili do drsného rána po ukrajinském útoku.