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Zuby slavného dravce vydaly tajemství. Tyranosaurus vědce zaskočil teplotou

ČTK,Redakce Magazín
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Představa obřího studenokrevného ještěra, který se líně vyhřívá na slunci, definitivně padá. Vědci z Kalifornské univerzity prozkoumali sklovinu zubů Tyrannosaura rexe a díky uspořádání atomů změřili jeho přesnou tělesnou teplotu. Výsledek kolem 36 stupňů Celsia ukazuje na překvapivou shodu s člověkem i na to, proč tento predátor dokázal ovládnout celý kontinent.

Tyrannosauru Rex
Vědci zkoumali tři zuby, podle kterých měli tyranosauři průměrnou tělesnou teplotu asi 36 stupňů Celsia. To je v podstatě totožné s lidmi.Foto: Shutterstock – Shutterstock AI Generator
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Je možná nepředstavitelné, že by člověk mohl mít něco společného s Tyrannosaurem rexem - predátorem, který žil před desítkami miliony let. Přesto mají tyto dva druhy jednu věc společnou - tělesnou teplotu. Uvádějí to vědci na základě výzkumu skloviny tyranosauřích zubů. Své poznatky tento týden zveřejnili v odborném časopise Science Advances, napsala agentura AP.

Dříve si vědci mysleli, že jsou dinosauři pomalí, těžkopádní a studenokrevní tvorové. Pozdější objevy však tuto teorii zpochybnily a dnes se má všeobecně za to, že někteří dinosauři byli teplokrevní a dokázali regulovat svou tělesnou teplotu. Odborníci se shodují, že teplokrevný byl i jeden z nejznámějších dinosaurů: Tyrannosaurus rex.

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Teploměr nepomůže

Zjistit přesnou teplotu vyhynulého tvora však není snadné. „Nemůžeme prostě použít teploměr,“ řekla Jasmina Wiemannová, paleobioložka z Univerzity Johnse Hopkinse, která se na studii nepodílela.

Možností ale odborníci zkoušeli nespočet - například studovali růst a vývoj tyranosaurů, nebo se snažili najít stopy v kostech tohoto obávaného predátora. Klíčem k úspěchu nakonec byly chemické stopy v zubech Tyrannosaura rexe. Ukázalo se, že atomy ve sklovině se shlukují do různých vzorců v závislosti na tělesné teplotě zvířete.

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„Zjistili jsme, jakou teplotu mělo neslavnější zvíře - T. rex,“ uvedla spoluautorka studie Aradhna Tripatiová, geochemička z Kalifornské univerzity v Los Angeles.

Vědci zkoumali tři zuby, podle kterých měli tyranosauři průměrnou tělesnou teplotu asi 36 stupňů Celsia. To je stejně, jako mají například dnešní sloni, a v podstatě totožné s lidmi. Běžná teplota lidského těla se pohybuje mezi 36 a 37 stupni Celsia.

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„Skoro bych čekala, že bude mít tělesnou teplotu vyšší,“ uvedla Wiemannová. Na základě své předchozí práce odhadovala, že teplota dravého dinosaura byla o pár stupňů vyšší, podobně jako u moderních ptáků - ti jsou dnes jedinými žijícími zástupci dinosaurů.

Informace o tělesné teplotě tyranosaurů může vědcům pomoci lépe pochopit, jak tento dávný tvor žil. S teplotou 36 stupňů Celsia mohl žít po celém území tehdejší Severní Ameriky, uvedla Tripatiová, přičemž si udržel stabilní teplotu jak v chladnějších, tak v teplejších oblastech. Objasnit by mohly také to, jakou kořist lovil, aby si udržel dostatek energie.

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