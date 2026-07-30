O dvě mláďata se letos rozrostlo stádo zubrů v zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce. Oba malí zubři už pod bedlivým dohledem svých matek skotačí ve výběhu. Olomoucká zoo začala chovat zubry v roce 1973. O třináct let později chov tohoto největšího divokého evropského kopytníka ukončila. Zubři se do zoo vrátili až v roce 2013 a od této doby se tam narodilo 21 mláďat.
První letošní mládě zubra se v olomoucké zoo narodilo v květnu. „Druhého jsme se dočkali až nyní v červenci, což je velice pozdě. Za celou novodobou historii chovu zubrů jsme v červenci vítali jen jediné mládě, to však počátkem měsíce,“ řekla novinářům ošetřovatelka zubrů a jelenovitých olomoucké zahrady Nikola Schwanová.
Ve výběhu se zubry pracovníci zoo v červnu postavili nový seník s krmelcem, takže zvířata se nyní krmí přímo před zraky návštěvníků. „Zubři se díky tomu zdržují ve výběhu daleko častěji než v minulých letech, a jsou tak přes den běžně k vidění,“ podotkl zoolog Jan Pluháček.
Letos zoo své zubří stádo, které zestárlo, obmění. Na podzim má do Olomouce přicestovat ze zoologické zahrady v italském Bussolengu nový chovný samec, jenž vytvoří chovnou skupinu s mladými samicemi. Naopak nejstarší zubři budou z chovu vyřazeni.
Zubr je největším savcem Evropy, samci váží až 920 kilogramů. V zajetí se tato zvířata mohou dožít až 26 let. Zubr denně spořádá 30 až 60 kilogramů listí, trávy a bylin.
Zubři, původní evropští velcí kopytníci, začali být intenzivně loveni již ve středověku. V 16. století přežívali jen v královských oborách a ve východních částech Evropy. Poslední divoce žijící evropský zubr byl ve volné přírodě vyhuben v roce 1919, na Kavkaze v roce 1927. Několik desítek těchto zvířat přežívalo už jen v oborách a zoologických zahradách.
Zubr se stal prvním druhem volně žijícího zvířete na světě, pro který byla sestavena plemenná kniha. Její první vydání před sto lety evidovalo pouhých 56 posledních žijících jedinců. Díky koordinovanému chovu, na němž se výrazně podílely evropské zoologické zahrady, se však populaci podařilo postupně obnovit.
Zubři byli v roce 1952 znovu vypuštěni do volné přírody v Bělověžském pralese na pomezí Polska a dnešního Běloruska a následně se začali vracet i do dalších evropských zemí. Populace mezitím vzrostla na několik desítek tisíc jedinců, takže v roce 2020 byl zubr vyřazen z tzv. červeného seznamu ohrožených druhů.
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Zdroj: ČTK
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