Ztučnělá játra nebolí. Přesto mohou zvyšovat riziko infarktu i mrtvice, varují lékaři

Tuk se v játrech může hromadit celé roky, aniž by o tom člověk věděl. Nejde přitom jen o problém tohoto orgánu. Ztučnění jater souvisí s vyšším rizikem infarktu, mrtvice nebo srdečního selhání. Proč se játra a srdce potkávají a co může člověk udělat, aby své riziko snížil?
Ještě donedávna se na ztučnělá játra často nahlíželo hlavně jako na problém spojený s alkoholem. Dnes lékaři stále častěji mluví o takzvané metabolické steatóze jater, tedy MASLD. Podle odhadů se týká až 38 procent dospělých.
Název může znít jako diagnóza týkající se jediného orgánu. Ve skutečnosti často upozorňuje na širší problém. Tuk se v játrech hromadí například u lidí s obezitou, cukrovkou druhého typu nebo vysokým krevním tlakem – tedy u stavů, které zároveň zvyšují riziko onemocnění srdce a cév.
„Játra a srdce jsou propojené mnohem víc, než si většina lidí uvědomuje. Ztučnění jater můžeme vnímat jako jeden z varovných signálů, že metabolismus nefunguje ideálně,“ upozorňuje praktický lékař Michal Lazák.
Játra jako signál, že něco není v pořádku
Samotný tuk v játrech nemusí člověku způsobovat žádné potíže. U části pacientů se ale časem přidá zánět a následně zjizvení tkáně. V pokročilém stadiu může nemoc vést k cirhóze nebo rakovině jater. Ještě dříve však může být problém jinde. U lidí s MASLD se častěji objevují onemocnění srdce a cév. V pozadí stojí především metabolické změny, které mohou probíhat v celém těle. Patří mezi ně inzulinová rezistence, poruchy metabolismu tuků nebo dlouhodobý zánět.
Proto také lékaře při nálezu ztučnělých jater nezajímá pouze stav samotných jater. Důležitý je krevní tlak, hladina cholesterolu a cukru v krvi, kouření nebo případná cukrovka. Právě kombinace těchto faktorů určuje, jak velké kardiovaskulární riziko konkrétní člověk má. Neznamená to přitom, že každý člověk se ztučnělými játry dostane infarkt nebo mrtvici. Jde o souvislost mezi MASLD a vyšším výskytem těchto onemocnění, na které odborníci upozorňují.
Problém se týká třetiny dospělých
Typickým pacientem nemusí být člověk s výraznou nadváhou. MASLD se může objevit také u lidí s normálním BMI. Roli může hrát například množství tuku uloženého kolem pasu nebo inzulinová rezistence. Právě proto se na nemoc často přijde náhodou. Lékař ji může zachytit při krevních testech nebo ultrazvukovém vyšetření. A ani tady není situace úplně jednoduchá: normální jaterní testy samy o sobě MASLD spolehlivě nevylučují.
Pokud má lékař podezření na pokročilejší poškození jater, může doporučit elastografii. Vyšetření měří jejich tuhost a pomáhá zjistit, zda už se v nich vytvořila vazivová tkáň. To je důležité pro další sledování i rozhodování o léčbě.
Řešení může být snadné
Pokud má člověk nadváhu nebo obezitu, jedním z hlavních kroků je postupné snížení hmotnosti. Nemusí přitom shodit desítky kilogramů, aby se stav jater začal měnit. Evropská odborná doporučení uvádějí, že už úbytek alespoň pěti procent původní hmotnosti může snížit množství tuku v játrech. Při redukci o sedm až deset procent se může zlepšit také zánět a při úbytku kolem deseti procent a více se může příznivě ovlivnit i zjizvení jater.
Stejně důležitý je pohyb. Doporučení počítají alespoň se 150 minutami středně intenzivní aktivity týdně. Nemusí jít o sportovní výkon – může to být svižná chůze, jízda na kole nebo plavání. V jídelníčku má smysl ubrat především slazené nápoje a vysoce průmyslově zpracované potraviny. Vhodnou inspirací je středomořský způsob stravování. Pokud má člověk zároveň vysoký tlak, cholesterol nebo cukrovku, jejich léčba je součástí péče stejně jako změna jídelníčku a pohyb.
A právě v tom je důležitý rozdíl oproti představě, že ztučnělá játra jsou pouze „problém jater“. To, co pomáhá snižovat množství tuku v nich, může současně zlepšovat i celkové metabolické a kardiovaskulární zdraví.
Zdroj: pmc.ncbi.nlm.nih.gov
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