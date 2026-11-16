Spojil kolumbijské výrobce kokainu s mexickými pašeráky a vybudoval zločinecké impérium, které ovládlo policii i politiku. Přezdívali mu Kmotr nebo Šéf šéfů a jeho osud inspiroval seriál Narcos: Mexiko. V neděli zemřel Miguel Ángel Félix Gallardo v soukromé nemocnici v Guadalajaře, jen pár kilometrů od místa, kde ho před sedmatřiceti lety dopadlo speciální komando.
V neděli ve dvě hodiny odpoledne se v soukromé nemocnici Country 2000 v mexické Guadalajaře uzavřel život jednoho z nejvlivnějších drogových bossů v dějinách. Miguel Ángel Félix Gallardo podlehl v osmdesáti letech selhání více orgánů poté, co ho v pátek v kritickém stavu převezli z věznice Puente Grande. Zůstala v tom zvláštní geografická ironie: muž přezdívaný Kmotr nebo Šéf šéfů zemřel jen několik kilometrů od luxusní čtvrti, kde se před sedmatřiceti lety naposledy prošel na svobodě.
V českém zpravodajství se nedělní zpráva mihla jen jako krátká agenturní noticka. Přitom v dějinách organizovaného zločinu jen málokteré jméno rezonuje tak silně jako právě to jeho. Snad jen s výjimkou Pabla Escobara.
Dohoda s Escobarem změnila pravidla hry
V osmdesátých letech minulého století stál Félix Gallardo v čele mocného kartelu Guadalajara a navždy proměnil fungování organizovaného zločinu v Latinské Americe. Do té doby byli mexičtí pašeráci roztříštění do menších lokálních skupin. Gallardo je sjednotil a uzavřel přelomové spojenectví s kolumbijskými kartely, především s medellínským impériem Pabla Escobara.
Spojil tak výrobu kokainu v Andách s mexickými pašeráckými trasami přes hranici do Spojených států. Na vrcholu kokainového boomu pocházelo podle odhadů až osmdesát procent veškerého kokainu proudícího do USA z Medellínu – a Gallardova síť hrála při jeho propašování klíčovou roli.
Získané miliardy mu umožnily koupit si téměř kohokoliv. „Miguel Ángel měl na výplatní listině spoustu lidí – úřady, soudce, státní zástupce, justiční policii v mexických státech Jalisco a Sinaloa i některé obecní policisty. Výplatní páska kartelu byla tak široká, že peníze od Félixe Gallarda brali dokonce i zástupci generální prokuratury v Guadalajaře a Culiacánu,“ popsal ve svých pamětech, z nichž cituje španělský deník El País, někdejší náměstek generálního prokurátora Javier Coello Trejo.
Vražda agenta DEA spustila hon
Impérium se začalo hroutit v roce 1985. Agent amerického Úřadu pro potírání drog (DEA) Enrique „Kiki“ Camarena tehdy odhalil obří marihuanovou plantáž kartelu ve státě Chihuahua, kterou úřady následně zničily. Kartel odpověděl únosem, brutálním mučením a vraždou Camareny i mexického pilota Alfreda Zavaly.
Smrt amerického agenta vyvolala bezprecedentní tlak Washingtonu a odstartovala jeden z největších honů na zločince v dějinách Severní Ameriky. Zatímco Gallardovi nejbližší společníci Ernesto Fonseca a Rafael Caro Quintero brzy skončili v poutech, samotný boss se stáhl do ústraní v Guadalajaře, kde ho kryla síť zkorumpovaných policistů.
Hadr v ústech
Na stopu nejhledanějšího muže světa se nakonec dostal právě Coello Trejo, přezdívaný Železný prokurátor. Kvůli všudypřítomné korupci sestavil přísně tajný tříčlenný tým, o jehož existenci neřekl ani samotnému generálnímu prokurátorovi – zodpovídal se výhradně prezidentovi Carlosi Salinasovi de Gortari.
Vyšetřovatelé celé týdny odposlouchávali vězeňské telefony jeho již zadržených společníků. Právě ty je přivedly na stopu Gallardovy sekretářky a uspěli ve chvíli, kdy boss po prohýřené noci nechal přes ni objednat domů mořské plody. Ráno 8. dubna 1989 v 6:45 vtrhlo komando do domu v ulici Cosmos v Guadalajaře. Celá akce trvala pět minut a nepadl při ní jediný výstřel.
„Okamžitě ho zadrželi, strčili mu do úst hadr a neprolila se ani kapka krve, všechno proběhlo v naprosté tichosti,“ vzpomínal Coello Trejo pro El País. Hadr mu podle jeho slov nacpali do úst proto, že se boss dříve chvástal, že ho nikdy nedostanou živého, a vyšetřovatelé se obávali, „že si strčí něco do pusy, aby spáchal sebevraždu“. Vrtulník ho obratem přepravil do hlavního města. Během výslechu pak údajně prokurátorovi nabídl úplatek až dvacet milionů dolarů, když ho nechá jít.
Vychoval El Chapa
Na rozdíl od svých někdejších společníků už Félix Gallardo brány věznice nikdy neopustil. V roce 2009 dostal čtyřicet let za obchod s drogami, nedovolené ozbrojování a korupci, v roce 2017 mu soud přidal dalších sedmatřicet let za vraždu Camareny a Zavaly. Tresty si měl odpykat postupně, což by znamenalo propuštění až v roce 2066.
V jednom z mála rozhovorů, které za mřížemi poskytl a jejž připomíná El País, veškerou vinu popíral. „Kartely v Guadalajaře nikdy neexistovaly. Od dětství jsem se věnoval zemědělství a chovu dobytka. Měl jsem také několik lékáren a dva staré hotely,“ tvrdil.
V posledních letech byl upoután na invalidní vozík, oslepl na jedno oko, ohluchl na jedno ucho a trpěl vážnými zažívacími potížemi. „Za celou dobu svého pobytu ve vězení neměl jedinou potyčku. Je to člověk, který se uvnitř zařízení choval s respektem, a věříme, že vzhledem ke svému věku a nemocem má plné právo na domácí vězení,“ prohlásil už v roce 2021 ředitel vězeňské služby státu Jalisco José Antonio Pérez.
O rok později mu federální soudce domácí vězení skutečně přiznal, což podpořil i tehdejší prezident Andrés Manuel López Obrador. „Ten pán je na tom zdravotně opravdu špatně. Má spoustu nemocí a ve věznici se o něj nemohou postarat,“ řekl tehdy prezident. Kvůli námitkám prokuratury ohledně elektronického monitorovacího náramku ale k přesunu nikdy nedošlo.
Gallardovým zatčením v roce 1989 přitom mexické drogové války neskončily, naopak nabraly na brutalitě a v následujících desetiletích si vyžádaly tisíce mrtvých i pohřešovaných. Jeho impérium se rozpadlo na několik soupeřících frakcí. Jednu z nich – mocný kartel Sinaloa – vybudoval jeho někdejší šéf logistiky Joaquín „El Chapo“ Guzmán, kterého do velkého byznysu v osmdesátých letech přivedl právě Félix Gallardo.
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