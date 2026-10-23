Hollywood vykreslil Thermopyly jako úzký skalní sráz nad mořem, kde se tři sta Sparťanů postavilo perské přesile. Dnešní realita ale návštěvníka zaskočí. Kde se dříve tísnily armády na dvaceti metrech, leží devítikilometrová rovina, dálnice a sirné prameny. Proč Sparta odmítla sochu nahého Leonida a jak ve skutečnosti skončil zrádce Efialtés, popisuje přímo z Řecka archeolog.
Pokud si o asi nejslavnější bitvě řecko-perských válek pamatujete podobně jako já jen to, že se konala v soutěsce, tohle místo vás překvapí.
Z Atén jste tu autem nebo autobusem zhruba za dvě hodiny, z blízkého letoviska Kamena Vourla za 20 minut. Bitva u Thermopyl je (nejen) pro Řeky důležitým milníkem dějin, i proto v místech osudné soutěsky stojí historické centrum, kde si můžete prohlédnout expozici a zhlédnout krátký film, a kousek od něj i známý Leonidův pomník.
Na druhé straně silnice se zvedá zalesněný hřbet hory Kallidromo. Pokud tu budete hledat moře a onu soutěsku, budete hledat marně. Mezi horou a mořem by se dnes pohodlně seřadila celá armáda. Možná i několik.
V roce 480 před naším letopočtem to tu vypadalo úplně jinak. Mezi horou a mořem vedla jen úzká stezka, široká podle dnešních odhadů kolem dvaceti metrů.
V nejužších místech podle Hérodota projel jen jeden vůz. Právě proto si Řekové vybrali tohle místo: přes jejich obranu se Peršané v takto úzkém hrdle neměli šanci dostat.
Jenže řeka Spercheios za dva a půl tisíce let naplavila tolik materiálu, že moře místy ustoupilo až o devět kilometrů.
Zrádce, kterého nezabila zrada
„Bitva u Thermopyl patří k nejdůležitějším v dějinách, a to nejen řeckých,“ říká archeolog Lambros Stavrogiannis, který nás historickým centrem i nově vznikajícím areálem provází. „Řekové ji sice prohráli, ale celému lidstvu poslali zprávu o oběti za vlast. Věděli, že zemřou, a přesto zůstali.“
Video: Bitva u Thermopyl v jedné minutě
Jen ve stručnosti: perský král Xerxes dva dny marně posílal vojáky do úzkého hrdla. Pak místní obyvatel Efialtés prozradil Peršanům tajnou stezku přes hory a Řekové padli do obklíčení.
„Šest tisíc Řeků v tu chvíli odešlo varovat a bránit Atény, tady zůstalo jen tři sta Sparťanů a sedm set Thespijských,“ vypráví Stavrogiannis. Peršané zvítězili, pak dobyli už evakuované Atény a vypálili Akropoli.
A Efialtés? Řecký spolek obcí vypsal odměnu na jeho hlavu a zrádce utekl do Thesálie. Zabil ho až zhruba o deset let později Athénadés z Trachíny. „Efialtova smrt nesouvisela s bitvou, ale s tím, že měl poměr s vdanou ženou – a zabil ho její manžel,“ říká se smíchem Stavrogiannis.
Perlička pro milovníky historie
Hérodotos k řeckým bojovníkům připočítává ještě čtyři sta Thébanů, které prý Leonidas držel spíš jako rukojmí. V závěru boje se Peršanům vzdali a Xerxes jim měl dát vypálit královské cejchy. Tuhle verzi ale zpochybňovali už antičtí autoři. Plútarchos o pět set let později sepsal spis „O Herodotově zlomyslnosti“ a otci dějepisu v něm vyčítá, že Thébany nesnášel a jejich hrdinství schválně očernil.
Poutníče, zvěstuj do Sparty
Král Leonidas stojí u silnice v bronzu a skoro nahý – jen s přilbou, štítem a kopím. Sochu měla původně dostat Sparta, jenže tamnímu duchovnímu se nahota nelíbila.
„Kvůli němu je socha slavná po celém světě. Lidé se s ní fotí každý den,“ směje se Stavrogiannis. Sparta si o čtrnáct let později objednala oblečeného Leonida.
Vedle stojí pomník Thespijských, „neviditelných hrdinů bitvy“. Byli to rolníci, ne vojáci a neměli slavného vůdce. Sochař je proto ztvárnil jako mladíka bez hlavy se zlomenými křídly.
Přes silnici od pomníku se zvedá nenápadný pahorek Kolonos. Tady Řekové svedli poslední boj a tady také padlé Sparťany pohřbili. Nad hrob postavili mramorového lva.
„Po čtyřiceti letech se sem Sparťané vrátili a kosti padlých odvezli do nové hrobky ve Spartě,“ vypráví Stavrogiannis. Co se stalo s lvem, nikdo neví.
Místo lva dnes na pahorku leží pamětní deska s veršem básníka Simónida: „Poutníče, zvěstuj do Sparty, že tady ležíme, věrni jejím zákonům.“
Šípy ano, štíty ne
Na úbočí Kolonu archeologové obnovují Fókidskou zeď z 6. století před naším letopočtem, za kterou se Řekové bránili. Odkryli tu i strážní věž s hrnci na vaření – stráže tu tedy žily dlouho, ne jen pár dní bitvy. Zbraně ale nehledejte. „Na bojištích nenacházíme meče, přilby ani štíty. Byly drahé a vítěz si je odnesl. Zůstaly jen hroty šípů,“ vysvětluje Stavrogiannis.
Řecké ministerstvo kultury do zdi a stezek investuje 2,3 milionu eur. Od Leonidova pomníku k ní povede nová stezka. V září 2026 z ní stály teprve první schody a hromady štěrku, hotovo má být na sezonu 2027. Zdatnější turisté zvládnou celou šestnáctikilometrovou Efialtovu stezku.
Po prohlídce stačí popojet necelý kilometr k horkému vodopádu, kterému Thermopyly – „horké brány“ – vděčí za jméno. Podle mýtu tu léčil unavené tělo Herakles. Moře od Thermopyl uteklo, horká voda zůstala.
Video: Kamena Vourla, Termopyly, Delfy. Proč se tam tolik líbilo Beatles?
Zdroj: autorský článek, greekreporter.com
ŽIVĚ Ukrajina chce na summit G20 kvůli míru. Zelenskyj zatím marně čeká na pozvání
Ukrajina je připravena k mírovým jednáním během summitu skupiny G20 ve Spojených státech, ale žádné pozvání dosud nedostala, řekl ve čtvrtek novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters. Summit G20 se má konat v polovině prosince v resortu amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floridě.
Víc než o vztahy s muži jde o sesterské pouto. Film Rozum a cit má moderní štych
Román Jane Austenové Rozum a cit sice není jejím nejvíce ceněným dílem, jeho místo mezi klasickými díly anglické literatury 19. století je však nezpochybnitelné. Nová filmová adaptace, která tento čtvrtek vstoupila do českých kin, se nepokouší napodobit oscarové zpracování Anga Leeho z roku 1995, současnému publiku ale nabízí vlastní interpretaci.
Pokus o tržní socialismus skončil katastrofou. Zničil Zastavu, kterou si oblíbili i Češi
Před pár dny uběhlo 55 let od zahájení výroby Zastavy 101 v srbském Kragujevaci. Stojadin, jak se autu přezdívalo, byl přeznačený Fiat 128 a svých fanoušků se dočkal i v Československu. Cesta k němu ale byla pořádně trnitá. Nebýt roztržky mezi Titem a Stalinem a pozdějšího lidového hlasování ve zbrojovce Crvena Zastava, možná by ikona jugoslávského automobilismu ani nevznikla.
Airbnb zatrhlo praktiky „pekelných pronajímatelů.“ Nepopulární poplatky ale nemizí
Převlékat postele, sekat trávník nebo platit pokutu za špatnou hru na piano? S tím je na Airbnb konec. Společnost tento týden vyrazila do boje proti „pekelným pronajímatelům“ a zavedla limity toho, co mohou majitelé před odjezdem požadovat.
Sňatkoví podvodníci, kteří šokovali svět: Jeden si vzal 105 žen, jiný hrál miliardáře
Nejdřív přišly komplimenty, romantická gesta a sliby společné budoucnosti. Pak žádosti o peníze, podivná vysvětlení a náhlá zmizení. Někteří muži dokázali podvádět ženy celé roky, jiní si brali jednu partnerku za druhou a pokaždé vystupovali pod jiným jménem. Zatímco jejich oběti věřily, že našly životní lásku, podvodníci už hledali další.