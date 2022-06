Zpěvák R. Kelly dostal 30 let vězení za dlouholeté sexuální zneužívání žen

Americký soud poslal na 30 let do vězení amerického zpěváka R. Kellyho, kterého loni porota uznala vinným ve všech bodech v kauze kolem sexuálních trestných činů. Někdejší hvězda hudebního stylu R&B podle prokuratury po dvě desetiletí využívala své slávy k systematickému zneužívání mladých žen a nezletilých, a to jak sexuálnímu, tak psychickému. Ve vězení stráví velkou část zbytku života.

Soudkyně Ann Donnellyová svým středečním oznámením vyšla vstříc požadavku obžaloby, která navrhla trest ve výši alespoň 25 let. Právníci zpěváka, kterého proslavil například hit I Believe I Can Fly, uváděli, že si jejich klient zaslouží maximálně deset let. Argumentovali při tom i jeho "traumatickým dětstvím". Donnellyová při vynášení rozsudku reagovala vysvětlením, že zločiny Roberta Sylvestera Kellyho, jak zní zpěvákovo celé jméno, byly "pečlivě plánované a pravidelně prováděné po dobu skoro 25 let". "Naučil jste je, že láska se rovná zotročení a násilí," řekla přímo odsouzenému v odkaze na jeho oběti. Několik jich u soudu vystoupilo i při středečním několikahodinovém jednání. "Poznačilo mě to na celý život," řekla jedna z nich, která dříve popsala, že byla ve zpěvákově domě uvězněna a znásilněna. "Doufám, že půjdete to vězení na zbytek života," uvedla další, kterou prý R. Kelly nutil k orálnímu sexu. Tyto činy byly podle vyšetřovatelů součástí dlouholetého vzorce, v němž úspěšný umělec za pomoci sítě asistentů vyhledával mladé ženy a lákal je k sobě sliby, že jim pomůže v hudební kariéře. Následně je zneužíval. Od svých obětí navíc údajně vyžadoval absolutní poslušnost, bez povolení jim nedovolil odejít ani na záchod, zakazoval jim, aby se dívaly na jiné muže a chtěl po nich, aby mu říkaly "taťko" (daddy). Soudní porota jej loni v září uznala vinným ve všech devíti bodech obžaloby zahrnující obvinění z vydírání i porušování zákona o obchodování se sexem.