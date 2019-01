Zpěvák R. Kelly čelí obviněním z násilí. USA otřásá dokument popisující jeho teror

Americký R&B zpěvák a skladatel R. Kelly čelí v USA řadě závažných obvinění ze sexuálního násilí a psychického i fyzického týrání. Vyšetřování jeho skutků bylo zatím zahájeno v Chicagu a Atlantě. Zatímco sám hudebník stále tvrdí, že je nevinný, dokument Surviving R Kelly, jehož první díl byl odvysílán minulý týden, znovu otevřel vyšetřování řady případů. Žalobci navíc vyzvali potenciální oběti, aby o svém případu promluvily.

Premiéra dokumentu na televizi Lifetime rozpoutala ve Spojených státech hon žalobců na muzikanta R. Kellyho. Shánějí důkazy a hledají oběti počínání populárního amerického zpěváka. Ten čelí řadě závažných obvinění, týkajících se sexuální obtěžování, fyzického i psychického násilí.

"Nemůžeme pokročit s vyšetřováním bez spolupráce svědků a obětí. Bez vás se spravedlnosti nedovoláme," uvedla chicagská žalobkyně Kimberly Foxxová.

V dokumentu mapujícím nařčení Kellyho z obtěžování a násilí vystupuje řada jeho obětí, včetně bývalé manželky Andrey Kellyové. Ta loni přiznala, že během 13letého manželství ji zpěvák psychicky týral. V dokumentu například uvedla, že ji doma věznil.

Kellyho chicagský právník Steve Greenberg se však pro časopis Billboard nechal slyšet, že jsou historky smyšlené, aby vyplnily prostor v televizi. "Neexistují žádné nezletilé ženy, žádný sexuální kult, všechno je to smyšlená historka televize," sdělil Greenberg pro WGN-TV.

Obvinění sahají až do roku 1994, odsouzen nikdy nebyl

Mezi lety 2017 a 2018 byl Kelly nařčen z toho, že drží pět žen ve svých domech v Chicagu a Atlantě pod záminkou blíže nespecifikovaného sexuálního kultu. Jednou z nich má být i dnes 21letá Joycelyn Savageová. Její otec uvedl, že s dcerou již dva roky nejsou ve spojení. A ke Kellymu odešla poté, co opustila školu.

Savage si myslí, že jeho dceru zpěvák drží proti její vůli. Otci mladé ženy měl minulý rok v květnu vyhrožovat muzikantův bývalý manažer James Mason, kterého později policie za jeho chování trestně stíhala.

Atlantská televize WSB-TV citovala otce Joycelyn Savageové s tím, že nemají jediný důkaz o tom, zda jejich dcera stále žije.

Obvinění vůči 52letému Kellymu sahají až do roku 1994. Dosud ale nebyl odsouzen. Již loni vůči němu tlak zesílil i díky internetové kampani #MuteRKelly (Umlčte R. Kellyho).

Kelly byl již v roce 2002 obviněn z pedofilie a podle aktérů dokumentu se o sex s nezletilými dívkami častokrát pokoušel. Roku 2008 byl zproštěn viny ve všech bodech obžaloby. A jakoukoliv vinu stále popírá.

"Jako komunita jsme selhali"

Řada případů, o kterých se hovoří v seriálu Surviving R. Kelly, již byla medializována. Velkou zásluhu na tom má chicagský novinář Jim DeRogatis.

Mnoho fanoušků za Kellym stále stojí, server The Guardian uvádí, že někteří jeho kolegové již proti zpěvákovi vystoupili. Mezi nimi je John Legend, jenž se objevil také v dokumentu.

Na svůj Twitter umístil příspěvek, ve kterém připomíná případ producenta Harveyho Weinsteina. "Něco podobného by se mělo stát i R. Kellymu," uvedl.

Raper, herec a aktivista Lonnie Rashied Lynn, známý jako Common, webu TMZ řekl: "Jako komunita jsme selhali, protože jsme věděli, že se tyhle věci dějí. A místo, abychom s nimi něco dělali, bavili jsme se jen o hudbě. I já jsem vinný, protože jsem to nezastavil a nepromluvil o tom."

Spolupráce s Kellym lituje i zpěvačka Lady Gaga. Na svém twitterovém účtu uvedla, že za ženami, které Kellyho obvinily, stojí na tisíc procent. "Omlouvám se za svůj špatný úsudek, když jsem byla mladá, a za to, že jsem nepromluvila dříve," dodala.

Zpěvačka rozhodla stáhnout z iTunes a dalších streamovacích služeb svůj singl Do What U Want, na kterém s Kellym spolupracovala. Zavázala se také, že se zpěvákem už nikdy nebude spolupracovat. Sama Lady Gaga v roce 2014 přiznala, že se stala obětí sexuálního napadení, když jí bylo 19 let.

Zpěváka například již loni v květnu vymazala ze všech svých playlistů streamovací služba Spotify. Ta poukázala na nový předpis, který jí zakazuje podporovat nenávist a násilí.

