Zombie z mořských hlubin. Vědci narazili na záhadného tvora, jehož tkáň odmítá zemřít

Linda Veselá

Co se stane, když část těla oddělíte od zbytku organismu? Většinou rychle odumře. Vědci však nyní narazili na výjimku, která připomíná scénář ze sci-fi hororu. Při výzkumu mořské okurky zjistili, že oddělené kusy její tkáně dokážou dál růst, hojit se a přežívat celé roky bez spojení s původním tělem.

Při výzkumu mořské okurky vědci zjistili, že oddělené kusy její tkáně dokážou dál růst, hojit se a přežívat celé roky bez spojení s původním tělem.Foto: Shutterstock
Neobvyklý fenomén se týká druhu Psolus fabricii, mořské okurky žijící v severním Atlantiku. Vše začalo zdánlivě banální laboratorní nehodou. Když vědci jednoho jedince vyzvedávali z akvária, několik jeho přísavných nožek zůstalo přilepených na skle. Místo očekávaného odumření však následovalo překvapení.

„Všimli jsme si, že tam byly pořád po několika dnech, pak týdnech a nakonec měsících. Stále byly přichycené. Hojily se a dokonce trochu vyrostly. Přežívaly ve svém přirozeném prostředí,“ popsala hlavní autorka studie Sara Jobsonová.

Nečekaný objev přiměl výzkumníky k dalším experimentům. Začali odebírat další části těla a sledovat jejich vývoj. Výsledek je překvapil - oddělené tkáně odmítaly zemřít. Přestože neměly ústa, žaludek ani zbytek organismu, dokázaly přijímat živiny, vytvářet nové buňky a reagovat na okolní podněty.

Odmítá zemřít. Zvětšený záběr mořské okurky.Foto: Shutterstock

„Tohle je první případ tkáňové nesmrtelnosti v přirozených podmínkách,“ komentovala Jobsonová. „Láskyplně těmto tkáňovým explantátům říkáme naše zombie, protože se zdají být někde na hranici mezi mrtvým a živým.“

Živé více než tři roky

Největší překvapení přineslo dlouhodobé sledování. Ani po více než třech letech se neobjevily známky odumírání. „Pokud můžeme říct, neobjevily se žádné známky smrti, degradace ani nekrózy. Zdálo se, že by to mohlo pokračovat navždy. Jen jsme se v určitém bodě museli zastavit a studii publikovat,“ přiznala Jobsonová.

Jinými slovy, experiment neskončil proto, že by tkáně uhynuly, ale proto, že vědci potřebovali zveřejnit své výsledky. Vědkyně Rachel Siplerová přirovnala tento jev k ještěrkám, které při útoku predátora odhazují ocas. „Víme, že některé ještěrky dokážou vypěstovat nový ocas. My ale řešíme otázku, jestli ocas dokáže vypěstovat novou ještěrku.“ Oddělené tkáně se sice neproměnily v nové jedince, zároveň se ale nechovají jako běžná mrtvá hmota.

Přepisování pravidel života

Podle Veroniky Hinmanové z Floridské univerzity tento objev narušuje samotné chápání toho, co znamená být živý. „Myslím si však, že ještě významnější je skutečnost, že tento výzkum zpochybňuje naše představy o tom, co znamená být živý a nakolik je život závislý na celém organismu, nikoli na schopnosti samotných tkání se lokálně organizovat a udržovat.“

Podle ní mohou některé tkáně obsahovat dostatek vlastní biologické organizace k tomu, aby fungovaly samostatně mnohem déle, než se dosud předpokládalo. Objev by navíc mohl mít praktické využití. Vědci už spekulují, zda by podobné „nesmrtelné“ tkáně nemohly pomoci při výzkumu hojení ran, regenerace orgánů nebo procesů stárnutí. „Pokud by se potvrdilo, že jsou skutečně nesmrtelné, mělo by to významné využití v medicínském výzkumu a buněčné biologii,“ uzavřela Jobsonová.

VIDEO: „Bylo to jako v Čelistech, jeden ze žraloků dokonce narazil do mé lodi,“ řekl rybář, který vše natočil na akční kameru.

Zdroje: Phys, CNN, Science

ŽIVĚ Ukrajina hlásí desítky zraněných po ruských útocích

Nejméně osm lidí, včetně tří dětí, utrpělo zranění při útocích ruských dronů v Černihivské oblasti, informovali ukrajinští záchranáři. Dalších šest zraněných si podle záchranářů vyžádal nálet ruských dronů na Oděsu. Devět lidí bylo zraněno při ruských útocích na Charkov a okolí, oznámily úřady. Tři lidi zranila ruská děla při ostřelování Chersonu.

Elina Garanča bude jednou z mnoha hvězd závěrečného koncertu Pražského jara 2026, na kterém zazní slavná Messa da Requiem Giuseppa Verdiho.

Verdi vás nutí odložit masku každodennosti a přejít na jinou úroveň

Na Pražském jaru vystoupí 4. června jako sólistka ve Verdiho Requiem, díle, které sama vnímá jako hlubokou, téměř existenciální záležitost. Elīna Garanča patří k absolutní špičce operního světa a dnes si může vybírat nejen role, ale i vlastní tempo. V rozhovoru mluví o tom, proč nelituje žádného svého rozhodnutí a jak se s věkem proměňuje nejen její hlas, ale i pohled na postavy, které ztvárňuje.

Gynekologové jsou od letoška placení jinak. Místo dosavadní platby za výkon jim pojišťovny posílají takzvanou agregovanou úhradu. Tedy fixní částku 118 korun za každou ženu v evidenci.

Pád na existenční dno, nebo švindl? Významná část lékařů to má nahnuté

Nevyžijeme, stěžuje si čtvrtina gynekologů. Jde o lékaře soukromých – většinou venkovských – ambulancí, které navštěvuje méně než dva tisíce pacientů. Poté, co jim letos začaly pojišťovny posílat paušální platbu místo úhrady za každý jednotlivý výkon, se prý jejich příjmy scvrkly pod únosnou mez. „Zvažujeme proto, že skončíme,“ říkají. Podle šéfa odborné společnosti ale jen přestali švindlovat.

