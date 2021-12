ZOH 2022: Gracenote předvídá jen čtyři české medaile, co na to sázkové kanceláře?

Přestože do Zimních olympijských her ještě zbývá několik týdnů, přípravy jsou navzdory probíhající a všudypřítomné koronavirové pandemii v plném proudu. Podle listopadové analýzy společnosti Gracenote si však Česká republika domů přiveze pouhé čtyři medaile. Dá se očekávat, že se tato předpověď naplní? A co si pro fanoušky připraví sázkové kanceláře?

Gracenote analýzy Společnost Gracenote je známá pro své pravidelné predikce nejen pro nejrůznější světové ligy, ale právě i pro zimní a letní olympijské hry. Její analýzy vychází z dat předchozích olympiád a vrcholných akcí jednotlivých sportovních odvětví, které něco málo napovídají o formě sportovců. A přestože by se nad analýzami mohlo mávnout rukama, ta poslední byla až děsivě přesná. Gracenote pro letní olympiádu odhadla počet medailí, tedy jedenáct. Lišilo se jen jejich rozložení. Predikce čtyř medailí pro následující zimní olympiádu tak dělá vrásky nejen českým fanouškům. Podle společnost se mohou ale těšit na výkon Ester Ledecké, Martiny Sáblíkové a Evy Samkové. Ty budou dle předpokladu také favoritky sázkových kanceláří, o jejich možném úspěchu se zmiňuje například i česká sázková kancelář Fortuna. Ve hvězdách je ale třeba český biatlon a dle aktuálního kurzu na vítězství naší reprezentace v hokeji si nepovedeme dobře ani v naší dříve úspěšné disciplíně. Kurz na celkové vítězství je pro český tým 1:20. ZOH 2022 Peking Zimní olympiáda také samozřejmě čelí problémům spojeným s pandemií onemocnění covid 19 a už teď je jasné, že budou hry v únoru bez přítomnosti zahraničních diváků. Přísné podmínky platí i pro samotné sportovce, ti musí po příletu buď nastoupit do třítýdenní karantény nebo musí být naočkovaní. Výkonný výbor Českého olympijského výboru navíc schválil povinnost vakcinace proti covidu pro všechny členy realizačního výboru, a to hlavně z toho důvodu, aby se předešlo patáliím, které provázely nešťastný let do Tokia na LOH. Budeme ovšem doufat, že se pandemická situace nepodepíše na výkonu českých sportovců a že se nakonec dočkáme více medailí, než nám Gracenote předpovídá. Na které sportovce si v únoru vsadíte vy? V kurzové nabídce Fortuny se už tradičně objeví všechny disciplíny včetně sázek na jednotlivé sportovce nebo různé mimosportovní speciály. Fanoušci se tak mají rozhodně na co těšit. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána