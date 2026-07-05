Známý vitamin může pomáhat udržet mozek v kondici. Nová studie odhalila překvapivé souvislosti

Vitamin C si lidé spojují hlavně s imunitou. Nová rozsáhlá studie ale naznačuje, že jeho význam může sahat mnohem dál. Japonští vědci zjistili, že senioři s vyšší hladinou vitaminu C v krvi měli lépe zachovanou strukturu mozku a silnější propojení jeho klíčových oblastí.
Vitamin C je pro lidské tělo nepostradatelnou živinou. Podílí se na tvorbě kolagenu, který je nezbytný pro zdravou pokožku, šlachy, vazy i cévy, podporuje hojení ran, přispívá k pevnosti kostí, chrupavek a zubů, zlepšuje vstřebávání železa z rostlinné stravy a hraje důležitou roli ve správném fungování imunitního systému. Podle vědců ale jeho účinky zřejmě sahají ještě dál.
Výzkumníci z japonské Hirosaki University analyzovali data více než dvou tisíc lidí starších 64 let. A výsledek překvapil i samotné autory studie. Lidé s nižší koncentrací vitaminu C v krvi měli častěji menší objem šedé hmoty mozkové a slabší propojení takzvané default mode network (DMN) – mozkové sítě, která se podílí na paměti, soustředění nebo zpracování vzpomínek.
Právě její narušení odborníci v minulosti opakovaně popsali u pacientů s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou nemocí i některými psychickými poruchami.
„Naše studie ukazuje, že vyšší hladiny vitaminu C v krevní plazmě souvisejí s lépe zachovanou strukturální konektivitou sítě default mode network, která je klíčová pro kognitivní funkce. Tento poznatek otevírá zajímavou hypotézu, že strava bohatá na vitamin C by mohla podporovat zdraví mozku a pomáhat zmírňovat kognitivní úbytek související se stárnutím,“ uvedl radiolog Tomohiro Shintaku, jeden z autorů studie publikované v červnu 2026 v časopise PLOS One.
Pozor, nejde o důkaz
Autoři ale zároveň upozorňují, že nejde o důkaz, že samotný vitamin dokáže zabránit demenci. Zdůrazňují také, že výzkum byl pouze pozorovací. Jinými slovy: neprokazuje, že právě vitamin C změny v mozku způsobuje. Je možné, že lidé s vyšší hladinou vitaminu C mají celkově zdravější životní styl nebo lepší jídelníček, což se na výsledcích také může podílet.
„Tento objev přináší zajímavou hypotézu, že strava bohatá na vitamin C by mohla přispívat k udržení zdravého mozku a pomáhat zmírňovat úbytek kognitivních funkcí související se stárnutím u starších dospělých,“ dodal Shintaku.
K potvrzení, zda vitamin C skutečně chrání mozek, budou podle autorů potřeba dlouhodobé studie sledující účastníky po řadu let. „Naše výsledky naznačují, že je zapotřebí dalšího výzkumu, který objasní mechanismy tohoto vztahu i jeho případný terapeutický význam,“ uvádějí autoři ve studii.
Studie tak navazuje na předchozí výzkumy, které naznačily, že vitamin C hraje pro správné fungování mozku důležitou roli. Ve vysoké míře se totiž hromadí přímo v mozkové tkáni a mozkomíšní mok, který mozek obklopuje a chrání, obsahuje přibližně dvojnásobné množství vitaminu C než krev. Dřívější studie navíc spojily dostatečný příjem tohoto vitaminu s nižším rizikem rozvoje Alzheimerovy choroby. Přesto vědci upozorňují, že přesný mechanismus jeho působení na mozek zatím není zcela objasněn.
Kde vitamin C najdeme?
Vitamin C si lidské tělo nedokáže samo vytvořit, a proto ho musí získávat ze stravy nebo prostřednictvím doplňků stravy. Bohatým zdrojem jsou například citrusy, kiwi, jahody, černý rybíz, paprika, brokolice nebo růžičková kapusta.
Odborníci ale připomínají, že žádná jednotlivá potravina ani doplněk stravy není zázračným receptem proti stárnutí mozku. Největší přínos má podle současných poznatků pestrá strava, pravidelný pohyb, dostatek spánku a aktivní trénink mozku.
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Zdroje: PLOS, JAMA Network, Science Daily
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