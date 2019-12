Známe způsob, jak utrácet bez výčitek

Přinášíme dobrou zprávu pro všechny „shopaholiky“ a vlastně všechny, kteří mají pocit, že příliš utrácejí a na konci měsíce jim na účtu moc peněz nezbývá. O správné hospodaření s financemi se postará výhodné mSpoření, jehož prostřednictvím se dá snadno naspořit na vše, po čem toužíte.

Čím dál tím více stoupá popularita bezhotovostních plateb. S pojmem cashless se setkáváme běžně a bývá zvykem, že při platbách místo karty přikládáme pouze mobilní telefon či chytré hodinky. To může vést k tomu, že si při těchto snadných a rychlých platbách ani neuvědomujeme, jak často za něco platíme. Ať už se jedná o oběd s kolegy v restauraci, posezení v kavárně nebo například objednávku zboží z e-shopu, peníze z bankovního účtu rychle mizí.

Našetřit si na něco se pak může zdát jako oříšek. Rádi byste si třeba dopřáli dovolenou v zahraničí, ale po veškerých útratách vám na účtu už moc nezbývá. Naštěstí je tu funkce mSpoření od mBank, díky které můžete utrácet bez výčitek. S každou odchozí platbou se totiž připíše vámi určená částka nebo procento na váš vysněný cíl. Ten může být jakýkoli. Lidé nejčastěji šetří na dovolenou a cestování, nákup spotřebičů do domácnosti, rekonstrukci bydlení či nové auto. Peníze se proto snaží odkládat stranou a část z výplaty si často schovávají třeba pod matraci. Mnohem výhodnější je však využít mSpoření, které nejen že (byť jen malé) částky automaticky převádí na konkrétní cíl, ale zároveň úspory úročí sazbou 1,2 % ročně. Díky tomu je spoření i o poznání snazší a na vytouženou dovolenou se dá našetřit rychleji. Kromě toho mSpoření přináší i dobrý přehled o výdajích a s penězi se tak lépe hospodaří.

V rámci mSpoření si můžete nastavit až osm cílů neboli účelů spoření. Dárky na blížící se Vánoce mohou být příkladem. "Vždy se najde něco, o čem víte, že na to dříve či později vynaložíte finance. Může se jednat o nové auto, protože to stávající vám brzy doslouží, nebo byste si třeba rádi splnili sen naučit se cizí jazyk, ale momentálně si drahé kurzy nemůžete dovolit. Proto je mSpoření ta správná volba, když chcete mít pod kontrolou své výdaje a zároveň si jejich prostřednictvím spořit na cokoli, po čem toužíte, a to ještě s výhodnou úrokovou sazbou," vysvětluje Jan Kamenský, produktový specialista mBank.

Kromě platby kartou se do mSpoření připisují částky i při převodu peněz na cizí účet či při výběru z bankomatu. Minimální suma, ze které se převod na mSpoření uskuteční, je 100 Kč. Můžete si vybrat ze čtyř způsobů, jak šetřit. Při každé transakci se na cíl spoření může buďto odložit rozdíl mezi zaplacenou částkou a zbytkem do nejbližší stokoruny (v případě částky, která je násobkem 100 Kč se připíše 50 Kč) nebo jakákoli částka od 10 Kč do 50 Kč či procento z odcházející transakce, a to v rozmezí od 1 % do 10 %. Další možností je nastavit si měsíční trvalý příkaz. Výši těchto částek či procenta si zvolíte sami.

Založení mKonta i mSpoření je zcela zdarma, stejně jako vedení účtu. Nemusíte se bát, že byste na peníze připsané na konto mSpoření nemohli "sáhnout". Peníze lze kdykoli zdarma přesunout a účet je možné bez poplatků zrušit.