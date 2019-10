Pražské prodejny Botas 66 končí. Designéři se nedohodli s firmou Botas

Pracovníkům divadel, muzeí či knihoven i ostatních příspěvkových organizací by se měl od ledna zvednout výdělek nejméně o 1830 až 3180 korun podle jejich odbornosti a praxe. Stejně by měl základ platu růst i nezdravotnickým profesím ve zdravotnictví. Ostatním zaměstnancům veřejného sektoru by se měl pak tarif zvýšit o 1500 korun a učitelům o 2700 korun. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení. Předpis připravilo ministerstvo práce a na svém webu ho zveřejnil kabinet.

Vláda se s odbory dohodla na tom, že se většině pracovníků veřejné správy a služeb od ledna zvedne základ platu o 1500 korun. O tolik se má tarif upravit úředníkům, lékařům, sestrám, ale i hasičům či policistům. Zaměstnanci muzeí, divadel, galerií a ostatních příspěvkových organizací by si měli přilepšit ještě víc, protože se zruší jejich platová tabulka a přesunou se do vyšší s lepším odměňováním. Shodu odboráři a kabinet nenašli na navýšení platů učitelů.