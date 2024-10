Zná ji každý. Snad nejslavnější česká reklama má ale jeden zásadní problém

"Bóbika." Kultovní reklamu z roku 2003 s malým mopsem si pamatuje snad každý. I když byl spot před pár lety označen za jednu z pěti nejodvážnějších reklam za posledních 30 let a v době svého vzniku slavil velký úspěch, po letech se ukázalo, že všechno bylo trochu jinak. Podívejte se na nový díl Zpátečky.

"Z kampaně na Bóbika se stal skutečný fenomén," řekl v roce 2004 po vydání reklamy tehdejší produktový ředitel Centrum.cz Dan Grunt. "Lidé na něho vytvářeli vtipy, objednávali si ho v restauracích, přeposílali si ho po internetu, psalo se o něm v časopisech," doplnil.

Kampaň podle něj pomohla značně zvýšit známost značky Centrum.cz a vytvořit pozitivní vztah uživatelů k Centrum.cz. "Současně se výrazně zvýšila návštěvnost našich služeb. Bóbika je názornou ukázkou, že i velmi kreativní komunikace může přinést konkrétní výsledky," uvedl Grunt.

Několik marketingových odborníků mělo ale jiný názor. Podle nich spot nebyl úspěšný, protože silný příběh reklamy zastínil značku. Podle průzkumu společnosti OMD Snapshot pro Marketing & Media jen dvacet procent lidí dokázalo reklamu přiřadit ke značce Centrum.cz.

"Ten rozruch, který to udělalo, to, že se o tom lidé bavili, tak to chcete, když posíláte nějaké komerční zprávy. Na jedné straně to možná nebylo napřímo identifikovatelné, že je to Centrum.cz. Na druhé straně to, že se na to lidé dívali a bavili se o tom, byl úspěch. A koneckonců to opravdu vedlo k relativně úspěšnému prodeji toho byznysu," popsal před pár lety v DVTV autor reklamy Josef Havelka.

