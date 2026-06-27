Když teploty překračují třicítku, většina z nás automaticky zamíří pro zmrzlinu. Jenže právě ta nemusí být tím nejlepším způsobem, jak si v parném dni ulevit - i když vás krátkodobě ochladí, během jejího trávení se začnete znovu zahřívat. Přinášíme proto tipy na pět jídel, která vás během tropických dní osvěží víc.
Známe to všichni. Jakmile teploty začnou šplhat ke třicítce, automaticky míříme pro zmrzlinu. Jenže odborníci upozorňují, že jako způsob ochlazení není ideální. Ledová pochoutka sice na chvíli navodí příjemný pocit chladu, organismus ale následně musí vynaložit energii na její trávení – zvlášť pokud obsahuje více tuku. Pocit osvěžení tak může být jen krátkodobý.
„Samotný rozdíl teplot vyvolá pocit ochlazení. Jakmile ale tělo začne zmrzlinu trávit, začnete se znovu zahřívat. Tuk se tráví pomalu a jeho zpracování vyžaduje více energie. Kdykoliv tělo vydává více energie, produkuje také více tepla,“ vysvětluje potravinářský vědec Barry Swanson z Washingtonské státní univerzity ve Spojených státech.
Protože přibližně pětinu denního příjmu tekutin získáváme z jídla, správně zvolené potraviny dokážou doplnit nejen vodu, ale také minerály, které během horkých dnů ztrácíme pocením.
„Během vlny veder může správné stravování podpořit energii, hydrataci a výrazně ovlivnit, jak se cítíte,“ říká nutriční specialistka na zdraví střev Farzanah Nasser, autorka knihy The Everyday High-Fibre Plan.
1. Okurkový salát s rajčaty a citronovou zálivkou
Okurka obsahuje přibližně 96 procent vody, rajčata kolem 95 procent, takže patří mezi nejvíce hydratační potraviny vůbec. „Cokoli, co obsahuje hodně vody, prochází trávicím systémem velmi rychle a vyvolává pocit ochlazení,“ dodává Swanson.
Přidejte k nim extra panenský olivový olej, citronovou šťávu a špetku mořské soli a získáte lehké jídlo, které doplní tekutiny i část minerálů ztracených pocením. Salát bude ještě výživnější, když do něj přidáte hrst fazolí nebo quinoy. Zasytí na delší dobu, aniž by organismus zatížil těžkým trávením.
Nasser doporučuje také hroznové víno. „Hrozny obsahují více než 80 procent vody. Jsou příjemné a dodají okamžitý pocit svěžesti,“ doporučuje.
2. Meloun s mátou a balkánským sýrem
Vodní meloun tvoří z více než 90 procent voda, ale není jen obyčejným letním osvěžením. Obsahuje také lykopen - antioxidant, který podle studií pomáhá chránit buňky před poškozením způsobeným UV zářením.
„Některé potraviny mohou pokožce poskytnout přirozenou ochranu před ultrafialovým zářením ze slunce,“ říká Farzanah Nasser. „Samozřejmě tím nechci říct, že nahradí opalovací krém. Ten je stále nezbytný,“ dodává.
Výživářka doporučuje meloun jíst nejen samotný, ale také v salátu. Skvěle se hodí například se středomořskou kombinací balkánského sýra nebo fety a čerstvé máty. Slaný sýr doplní sodík ztracený pocením, zatímco máta dodá příjemný pocit svěžesti.
3. Kořeněná jídla
Možná to zní nelogicky, ale i pálivá jídla mohou v horku pomáhat. „Studená jídla jsou vnímána jako ochlazující, a často opravdu fungují, ale pálivá jídla dělají totéž - jen jiným mechanismem,“ vysvětluje Swanson.
Papričky se podle něj často konzumují v zemích blízko rovníku právě proto, že jsou vnímány jako ochlazující potraviny a ovlivňují tělo tím, že podporují pocení. Díky odpařování potu pak člověk cítí chlad. „Neochlazují tělo do hloubky, ale ochlazují pokožku,“ dodává Swanson.
Pálivý efekt má na svědomí kapsaicin v chilli papričkách, zatímco isothiokyanáty, které najdeme například v křenu, hořčici nebo wasabi, mají podobný účinek - tělo „oklamou“ a vyvolají pocit přehřátí, což spustí pocení a následné ochlazování.
Výživářka Farzanah Nasser zároveň doporučuje využít horké počasí i prakticky v kuchyni. Ideální volba je podle ní grilování. „Maso i zeleninu můžete marinovat v pikantních směsích a podávat třeba s bramborovým salátem s jogurtem, který obsahuje více vody než majonéza a zároveň elektrolyty. K tomu se hodí vodnatá zelenina, která pomáhá udržet hydrataci a usnadňuje trávení,“ doporučuje.
4. Kefírový nápoj se špetkou soli
Místo drahých iontových nápojů doporučuje Farzanah Nasser jednoduchou domácí alternativu inspirovanou indickým lassi. „Do sklenice dejte lžíci jogurtu nebo čtvrt hrnku kefíru, dolijte vodou a přidejte špetku soli. Je to příjemně osvěžující a zároveň prospívá střevům,“ radí Farzanah Nasser.
Fermentované mléčné výrobky dodají tekutiny, elektrolyty i prospěšné probiotické kultury.
5. Salát z cizrny, quinoy a rajčat
Když se hodně potíme, neztrácíme jen vodu, ale také důležité minerály, především draslík a hořčík. Farzanah Nasser proto doporučuje sáhnout po studených salátech z cizrny, quinoy nebo čočky, které doplníte okurkou, rajčaty a listovou zelení. Luštěniny jsou přirozeným zdrojem minerálů a bílkovin, zatímco rajčata pomohou s hydratací.
Pokud chcete salát ještě více obohatit o draslík a hořčík, můžete přidat také avokádo. „Pro lidi, kteří trpí křečemi v nohách, je hořčík velmi užitečný,“ poznamenává. Smíchání citronu a mořské soli v salátové zálivce s trochou olivového oleje také dodá dávku draslíku, vápníku a hořčíku.
Proč to funguje?
V horkém počasí ztrácíme potem nejen vodu, ale také sodík, draslík a další elektrolyty. Potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, rajčata nebo meloun, společně s potravinami bohatými na minerály a lehce stravitelnými bílkovinami pomáhají udržet hydrataci i energii lépe než těžká smažená jídla. Odborníci připomínají, že přibližně pětina denního příjmu tekutin pochází právě z jídla, nikoli jen z nápojů.
Čemu se ve vedrech raději vyhnout
Vedra nejsou vhodnou dobou na smažené řízky, hamburgery ani velké porce. Těžká jídla nutí organismus vydávat více energie na trávení a tím vytvářet další teplo. Farzanah Nasser doporučuje omezit především ultra zpracované potraviny s vysokým obsahem soli, sladké limonády a přeslazené nanuky, velmi velké porce a fast food.
„Těžká jídla nutí organismus pracovat více a vytvářet více tepla. Lepší jsou menší porce rozložené během dne,“ říká.
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Zdroje: The Time, Pubmed, The Telegraph
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