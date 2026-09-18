V roce 1859 objevili pátrači na pustém arktickém ostrově kostru s papíry v kapsách. Pozůstatky na sobě ovšem měly podezřelé oblečení a přes půldruhého století nikdo s jistotou nevěděl, komu tělo patřilo. Teď promluvila DNA a mrtvý po 166 letech konečně dostal své jméno. Analýza DNA překvapivě také propojila mrazivou historii s rodinou současného britského novináře.
Když polárníci z pátrací výpravy objevili kostru na ostrově krále Williama v kanadské Arktidě, našli u ní něco výjimečného: námořnický průkaz, útržky poezie a poznámky připomínající záznamy z cesty.
Nyní se konečně podařilo rozklíčovat, komu tělo a zápisky patřily, protože osobní dokumenty tehdy místo pomoci s identifikací přinesly celou řadu otázek.
Oblečení totiž odpovídalo stevardovi, tedy nižší, obslužné funkci, muž uvedený v dokumentech, Harry Peglar, ovšem sloužil na poddůstojnické pozici, konkrétně jako velitel tzv. košové hlídky.
Výprava, ze které se nikdo nevrátil
Britská expedice pod vedením sira Johna Franklina vyplula v roce 1845 se dvěma loděmi, HMS Erebus a HMS Terror, a se 129 muži na palubě hledala námořní cestu kolem severu Ameriky.
Jenže obě lodě uvázly v ledu. Franklin zemřel v roce 1847 a v dubnu 1848 opustilo 105 přeživších lodě a vydalo se pěšky přes King William Island hledat záchranu, nedošel nikdo. Dodnes jde o jednu z největších katastrof v dějinách polárního bádání.
Biologie přepisuje historii
Odpověď, komu tedy patřilo, přinesl až letos tým antropologů z University of Waterloo, který z pozůstatků získal DNA a porovnal ji se vzorky žijících potomků.
„Je skvělé, že jsme tělo konečně identifikovali, protože papíry u něj nalezené jsou prakticky jediné dokumenty, které z expedice máme,“ říká profesor antropologie Robert Park z University of Waterloo.
Analýza prokázala, že nalezený muž ve stevardově kabátu byl skutečně Harry Peglar. Autoři přitom přináší i lidsky pochopitelné vysvětlení nesedícího oblečení – na obslužnou pozici ho mohli v nouzových podmínkách přeřadit z mnoha různých důvodů.
Antropologové díky DNA identifikovali celkem čtyři nové členy expedice a počet takto určených námořníků se tím zvýšil na šest. „Tři pocházejí z lodě HMS Erebus a všichni zemřeli v zálivu Erebus Bay,“ popisuje Douglas Stenton, další z členů týmu. Harry Peglar, který byl jako jediný z HMS Terror, ležel o 130 kilometrů dál.
Vědci DNA získali v roce 2013, kdy se vypravili k jejich hrobu. Všechny čtyři polárníky totiž pohřbila v roce 1879 expedice Fredericka Schwatky a hrob byl později, nejspíš ještě v 19. století, poškozen. Antropologové je ale naštěstí našli velmi pečlivě uložené přesně tam, kde Schwatka popsal.
Svá jména tak konečně dostali také námořník William Orren, plavčík první třídy David Young a stevard nižších důstojníků John Bridgens. Dva námořníky tým identifikoval už dříve, Johna Gregoryho v roce 2021 a Jamese Fitzjamese v roce 2024.
Historik amatér našel dějiny ve vlastní rodině
Na jednu z nejzajímavějších lidských linek celého výzkumu narazil tým takřka náhodou. Když sháněl žijící příbuzné posádky, oslovil i britského novináře BBC Riche Prestona a poslal mu poštou odběrovou sadu. Preston si udělal stěr a vzorek odeslal do Kanady.
Ačkoliv si od toho nic nesliboval, výsledek jej překvapil. Jeho DNA zapadla ke stevardovi Johnu Bridgensovi z lodi HMS Erebus, Preston je totiž potomek jeho sestry.
„Jsem totální dějepisný pošuk a zbožňuju vyprávění, jak se v čase měnila společnost, kraje a místa,“ prozradil Preston redakci CNN.
„Zjistit, že jeden z mých předků byl u tak slavné výpravy, je prostě vzrušující.“ Celý vtip je totiž v tom, že Preston v BBC chystal pořad o rodokmenech, který sledoval poutavé rodinné příběhy.
Jeho prapraprastrýc John Bridgens do námořnictva podle dostupných údajů nastoupil v jedenácti letech jako hudebník, a na osudovou polární expedici se přihlásil dobrovolně.
Neuměl číst ani psát a nezanechal jediný dopis – o to symboličtější je, že mu jméno vrátil novinář, jehož práce je cizí příběhy vyprávět.
Zdroj: cambridge.org, npr.org, cnn.com, sciencedaily.com
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