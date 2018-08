před 4 hodinami

Vltavská kaskáda je soustava devíti vodních přehrad a nádrží. První z nich regulovaly řeku už ve 30. letech, další po druhé světové válce. Primárně vznikaly kvůli výrobě elektrické energie, zároveň měly chránit před povodněmi nebo sloužit k rekreaci. Podle odborníků rovněž chrání řeku před vysycháním. Co všechno ale muselo vodohospodářskému dílu minulého století ustoupit? A co se skrývá pod hladinou Orlické nebo Slapské přehrady, které měly do chudého Povltaví přinést práci, rekreaci a především ho zásobit elektřinou?