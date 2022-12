Čtyři policisty vyřadil ze služby prchající zloděj, hodil jim do obličeje heroin

Ministerstvo vnitra podle vlastního výkladu právní úpravy nemělo jinou možnost, než kandidátku na prezidentku Denisu Rohanovou zaregistrovat pro lednovou volbu, a to přesto, že ji podpořili jen poslanci z bývalé Poslanecké sněmovny. Vnitro to uvedlo v písemném vyjádření, které si vyžádal Nejvyšší správní soud a které je dostupné v jeho databázi. Soud se zabývá podnětem skupiny senátorů, kteří pro prezidentskou volbu podpořili Marka Hilšera a domnívají se, že při registrování Rohanové postupovalo vnitro v rozporu se zákonem. Domáhají se vyškrtnutí Rohanové z voleb. Senátorům momentálně běží lhůta k replice na vyjádření vnitra. Rozhodnutí soudu by mělo padnout nejpozději 15. prosince.

Vnitro uvádí, že zákon nestanovuje, kdy nejdříve může být kandidátní listina podána. Prezidentka České asociace povinných Rohanová ji podala už v říjnu 2021, tedy ještě před vyhlášením voleb. Ministerstvo si podle svého vyjádření nemůže domýšlet další podmínky pro kandidátní listiny, které nevyplývají přímo ze zákona, a to ani s ohledem na jejich případnou vhodnost či praktičnost. "Je čistě věcí zákonodárce, aby zhodnotil na základě dosavadní praxe vhodnost této úpravy a do značné míry liberální pravidla týkající se časové možnosti podat kandidátní listinu, a přijal případnou změnu," stojí ve vyjádření ministerstva.