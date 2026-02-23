Přeskočit na obsah
Zlepšují zákazy mobilů prospěch žáků? Vědci analyzovali data z 21 zemí včetně Česka

Redakce Magazín,ČTK

Zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci jsou sice méně rozptylovaní, na druhou stranu ale roste nekázeň ve třídách. Vyplývá to z dat z 21 zemí včetně Česka, která analyzovali vědci výzkumného týmu IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle nich plošné zákazy nefungují a nejsou univerzálním řešením.

Vhodnější je přizpůsobit pravidla místním podmínkám, uvedli ve výzkumné zprávě. Hlasy pro regulaci zaznívají z řad současné vládní většiny i opozice.

„Pokud se podíváme na studijní výsledky v matematice, tak se napříč zeměmi spojitost se zákazem mobilů neukazuje jako významná. Zdá se, že pozitivní a negativní dopady tohoto kroku na výsledky žáků se vzájemně vyrušují,“ uvedl Libor Juhaňák z IRTIS.

Vědci také analyzovali situaci v Česku s ohledem na kyberšikanu, on-line závislost a duševní pohodu. Zákazy ani s jednou z těchto oblastí přímo nesouvisí. „Děti ve školách se zákazem mobilů měly stejnou nebo podobnou míru symptomů on-line závislosti i podobnou míru zkušeností s kyberšikanou jako děti ve školách bez zákazu,“ doplnil druhý z autorů Ivan Černický.

Vliv na duševní pohodu má spíše přístup rodičů. Pokud s dětmi o nových technologiích mluví, vysvětlují jim rizika a zajímají se o jejich on-line svět, má to pozitivní dopad. Naopak blokování aplikací nebo časové limity sice omezují používání mobilů mimo školu, ale na druhou stranu mohou omezovat příležitosti k rozvoji digitálních či jiných dovedností.

Případnou regulaci vědci doporučují rámovat jako podporu školám s možností přizpůsobit pravidla místním podmínkám, a nikoli jako „univerzální řešení pro všechny“. Školy by také měly věnovat primárně pozornost průběhu výuky a vyrušování ve třídách, kde se prokázala jednoznačná souvislost s výsledky žáků.

Aktuální česká data z projektu EU Kids Online ukazují, že striktní zákazy se v českém prostředí uplatňují nejčastější na prvním stupni a s věkem dětí postupně ubývají. Celkově pak přibližně třetina žáků třetích až devátých tříd uvedla, že mají ve škole zakázané mobily. Zároveň platí, že čím jsou děti mladší, tím spíše zákazy respektují a souhlasí s nimi.

VIDEO: „Polovina dětí není pyšná na školu, kam chodí,“ říká ředitelka Nevypusť duši Barbora Pšenicová

"Polovina dětí není pyšná na školu, kam chodí. Je to zpráva o tom, jak to prostředí vnímají," říká ředitelka Nevypusť duši Barbora Pšenicová. | Video: Linda Bartošová

Zdroj: MUNI

