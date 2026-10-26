Voda stále tekla, světla svítila a podzemní chodby vedly od squashových kurtů až do hlavní budovy. Když se urbexerka v roce 2017 dostala do vily Radovana Krejčíře, dům už nesl stopy cizích návštěvníků, jeho někdejší okázalost ale nezmizela. O dva roky později ho zachvátil požár. Dnes má sídlo úplně jinou podobu.
Na návštěvu vily Radovana Krejčíře vzpomíná i po devíti letech. Dům v Černošicích u Prahy měla dlouho na seznamu míst, která chtěla prozkoumat. Odrazovaly ji ale zvěsti o kamerách, čidlech a rychlém příjezdu policie. Pak jí napsal kamarád, jestli se nechce přidat k jeho partě na urbex, tedy průzkum opuštěných budov.
Hlavním cílem výpravy měla být právě Krejčířova vila.
Nabídku přijala a o několik hodin později už skupina stála před hlavní branou. Ta zůstala zavřená, jiné dveře ale někdo nechal otevřené. Dostali se tak na pozemek a mohli začít prozkoumávat dům, který do té doby znali hlavně z médií.
„Už na první pohled bylo vidět, že tu nejsme první a lidi stihli dům poničit, ale naštěstí ne moc,“ vzpomíná urbexerka. Nejvíc ji překvapila rozlehlost stavby. „Říkala jsem si, jak tady někdo mohl žít. Obyvatelé se nemuseli vidět celé dny, kdyby nechtěli.“
Podzemní chodbou až do hlavní budovy
Jako první zamířili ke squashovým kurtům. Odtud se podzemní chodbou dostali do hlavní budovy. Urbexerka si přitom vybavovala, co se v domě odehrálo a o čem v minulosti psala média. Teď se mohla procházet místy, která dosud znala jen z vyprávění a fotografií.
Podzemní chodby, tajná místnost, zlatý výtah nebo akvárium, které proslulo jako nádrž pro žraloka. Vila nabízela řadu neobvyklých prostor a detailů, jež by člověk v běžném rodinném domě hledal marně.
„Ten pocit vzrušení se jen těžko popisuje. V domě stále tekla voda, svítila světla, a i když byl prázdný, pořád z něj dýchala okázalost a bohatství majitelů,“ popisuje. Bylo to přibližně v roce 2017. O dva roky později vilu zachvátil rozsáhlý požár, který zničil téměř celou střechu.
Dům spojený s útěkem, který obletěl Česko
Vila se dostala do centra pozornosti v červnu 2005, kdy v ní policie prováděla domovní prohlídku a Radovan Krejčíř během ní uprchl. Po odchodu z Česka zamířil přes Seychely do Jihoafrické republiky, kde ho policie v roce 2013 zatkla a tamní soud ho později odsoudil za pokus o vraždu a mučení k 35 letům vězení.
Krejčíř si v Černošicích nechal vybudovat okázalé sídlo. Podle dostupných zdrojů koupil v roce 1998 pozemek s původní vilou ze třicátých let za zhruba 20 milionů korun a starší stavbu nahradil novým domem. Jeho rozlehlost a neobvyklé vybavení se postupně staly součástí pověsti, která sídlo provázela i poté, co jeho majitel z Česka uprchl.
Z luxusu zůstaly trosky
Po Krejčířově útěku se z domu postupně vytrácelo vybavení. Už v září 2005 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových informoval, že z vily mizí nábytek a další věci. V následujících letech objekt chátral a opakovaně do něj pronikali zloději i zvědavci.
V noci na 20. srpna 2019 vypukl požár. Hasiči s ním bojovali devět hodin a oheň zničil téměř celou střechu. Škodu tehdy odhadli na 20 milionů korun. Vyšetřovatelé se zabývali možností nedbalosti i úmyslného založení požáru.
Po několika neúspěšných dražbách vila našla nového kupce. Následně prošla rozsáhlou přestavbou a dnes má zcela jinou podobu než dům, do kterého se před lety vydala urbexerka. Na nové příběhy teď čeká znovu – snad už budou veselejší než ty, které ji proslavily.
Video: Podívejte se na reportáž z lihovaru v Poněšicích
Zdroj: Lost in Time
Vzaly bakterie od pacientek s anorexií a daly je myším. Zvířata změnila chování
Mentální anorexie není pouze věcí psychiky a vůle. Výzkum vědkyň z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR ukazuje, že v rozvoji nemoci hrají významnou roli mikroorganismy ve střevech. Když přenesly mikrobiom od nemocných dívek do laboratorních myší, zvířata začala odmítat potravu nebo nekontrolovaně běhat. Obnova zdravého trávení tak může být klíčem k tomu, aby se nemoc nevracela.
ŽIVĚ Rusové bombardovali přístav Čornomorsk, zasáhli i loď s vojenským materiálem
Ruské ministerstvo obrany v ranním hlášení uvedlo, že v noci na Ukrajině útočilo na logistická střediska a energetickou infrastrukturu či na přístavy a plavidla, které ukrajinské síly využívají. Podle tohoto hlášení ruské síly zasáhly například přístav v černomořském městě Čornomorsk jižně od Oděsy a také nákladní loď, která mířila do Oděsy s vojenským materiálem.
Zájem o první čínský film vytvořený AI je nízký, lidé za něj nechtějí platit
Zájem o první film vytvořený umělou inteligencí (AI), který se dostal do oficiální distribuce v Číně, zaostává za očekáváním. Odhad celkových tržeb tvoří jen zlomek nákladů. Sci-fi thriller San-sing-tuej: Budoucí vzpomínky vstoupil do kin v pátek, informuje web deníku Le Figaro.
Téma poplatků bude zneužito 17. listopadu, tvrdí Babiš. Návrh nestáhne
Premiér Andrej Babiš (ANO) má informace, že téma rušení koncesionářských poplatků má být zneužito v rámci odkazu 17. listopadu. Právo veřejnosti i zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na protesty respektuje, koalice ovšem návrh zákona o změně jejich financování nestáhne.
„Neustále se mi zdálo, že nastupuji do vězení,“ říká herec Tadeáš Moravec
Devětadvacetiletý herec je v českých filmech a seriálech k vidění čím dál častěji. V současnosti se objevuje na obrazovkách jako člen rodiny náboženských fanatiků v krimi sérii Hec nebo jako vězeň David Broulík v seriálu Oddíl B. Tadeáš Moravec v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o svých postavách, ale také o zkušenosti z natáčení ve vězení, o vlastní hudební tvorbě i o touze létat.