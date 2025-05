Zlatou palmu získal v Cannes film íránského režiséra Panahího

Zlatou palmu, hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu ve francouzském Cannes, získal v sobotu film It Was Just an Accident (Byla to jen náhoda) íránského režiséra Džafara Panahího, informují tiskové agentury. Filmař byl kvůli své tvorbě několikrát zatčen a dosud naposledy byl na festivalu v Cannes osobně v roce 2003.

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon získal brazilský herec Wagner Moura, nejlepší herečkou je Francouzka Nadia Mellitiová. Hlavní hrdina vítězného filmu unese muže s umělou nohou, jenž vypadá přesně jako jeho mučitel z vězení. Vahid si ověřuje u ostatních bývalých vězňů, zda je to skutečně jejich mučitel, a poté se rozhoduje, co s ním. "Umění mobilizuje tvůrčí energii té nejcennější, nejživější části nás samotných. Sílu, která proměňuje temnotu v odpuštění, naději a nový život," řekla předsedkyně poroty Juliette Binocheová při vyhlašování ceny. Velká cena festivalu, tedy jeho druhá nejcennější trofej, dnes byla udělena snímku Affeksjonsverdi (Citová hodnota) od dánského režiséra Joachima Triera. O Zlatou palmu na 78. ročníku festivalu v Cannes soutěžilo dohromady 22 filmů, mezi nimi i počiny známých režisérů jako Richard Linklater, Wes Anderson nebo bratři Jean-Pierre a Luc Dardenneovi.