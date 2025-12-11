Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Zlato Vánoc: co symbolizuje med ve vánočních zvycích

komerční článek
před 5 hodinami
Vůně Vánoc není jen o cukroví, skořici a čerstvém cukroví. Jednou z nejstarších a zároveň nejopomíjenějších součástí svátečních tradic je med. Surovina, která v našich zemích provází zimní období po staletí.
V jaké podobě se med dostává na vánoční stůl

Nejčastěji se med objevuje v cukroví, kde dodává těstu jemnou vůni a přirozenou sladkost, typicky v perníčcích nebo medových kuličkách. Patří také do vánočních nápojů: medovina, horké nápoje s medem nebo medové sirupy dokážou vytvořit příjemnou atmosféru v chladných zimních dnech. Mnoho lidí si také nedokáže představit tradiční vánočku bez pořádné vrstvy sladkého medu.

Podle tradice se na Vánoce med maže na obličej

Kromě tradičních pochoutek je med součástí i některých vánočních zvyků. V dávných dobách si lidé na Vánoce medem potírali tváře, postupem času ale tento zvyk z českých domácností vymizel. Jeho symbolika je však krásná a tak se k němu můžete vrátit. Pokud se do tohoto rituálu pustíte, údajně si zajistíte, že vás všichni budou mít v nadcházejícím roce rádi.

Med rozhodně není jen obyčejná surovina, ale symbol, který spojuje rodinu, posiluje zdraví v zimním období a připomíná, že i malé tradice mohou mít velký význam. V dnešní uspěchané době se tak med vrací na stůl nejen pro svou chuť, ale také jako jednoduchý způsob, jak do svátků vrátit klid a kousek přírody.

Hledejte kvalitní med a vraťte se k poctivým surovinám

Vánoce jsou ideální příležitostí zpomalit a zamyslet se nad tím, co skutečně dává svátečnímu stolování hodnotu. Kvalitní med je jednou z mála surovin, která dokáže propojit tradici, chuť i poctivost výroby. Na rozdíl od průmyslově zpracovaných sladidel si med zachovává přirozené aroma, minerály a stopové množství látek, které vznikají přímo v úlu.

Skvělou volbou jsou medy Medokom. Základem kvalitního medu je vždy důsledná kontrola už při samotném výběru surovin. Medokom proto spolupracuje pouze s ověřenými včelaři, jejichž med prochází pečlivým posouzením ještě před samotným zpracováním. Každá šarže se hodnotí nejen v laboratoři, ale i senzoricky - podle barvy, vůně a chuti. Sleduje se také obsah vody, který nesmí překročit 19 %, a u některých druhů medu se měří elektrická vodivost, díky níž lze ověřit jeho botanický původ.

Po prvotní kontrole následuje detailní laboratorní testování v mezinárodně uznávané laboratoři QSI v Německu. Díky těmto analýzám splňují medy Medokom stejné kvalitativní požadavky, jaké platí v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku.

Závěrem

Poctivý med si dnes naštěstí nemusíte složitě hledat. Medy Medokom najdete ve většině supermarketů i menších prodejen, takže si ten svůj snadno přidáte do košíku během vánočních nákupů. A pokud dáváte přednost klidu domova, můžete si je objednat i online - třeba na Rohlíku nebo Košíku. Stačí vybrat sklenici, která vám bude dělat společnost při pečení cukroví, přípravě svátečních nápojů nebo při drobných rituálech, jež k Vánocům neodmyslitelně patří.

